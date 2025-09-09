Porqué Mendoza no participará en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento en Rosario

Luego el funcionario agregó: "Por otro lado, los JADAR se lanzaron en noviembre o diciembre del año pasado y nos llamaron a las provincias, que ya teníamos todos los presupuestos aprobados en base a competencias, ayudas y todo lo que teníamos planificado en conjunto con las federaciones y asociaciones de la provincia. Nos metieron esto en el medio y en teoría teníamos que mandar a más de 200 deportistas, hacernos cargo de la estadía, la comida, los pasajes y los viáticos de los entrenadores, algo que no teníamos presupuestado".

"La verdad es que a a los deportistas no les da una relevancia que sí o sí tienen que ir para poder clasificar, por ejemplo, a los Juegos Panamericanos. Entonces tomamos la decisión de seguir apoyando a los deportistas en cada una de las competencias que ya tenían planificadas dentro de su calendario y no para que vayan a estos juegos. Obviamente todo esto es consensuado con las federaciones y asociaciones", puntualizó Ginestar.

Mauricio Ginestar aclaró que si habrá deportistas mendocinos en el evento que comienza este martes: "Todo esto no quita que algunos deportistas vayan a participar. Por ejemplo Zoe Miranda, en yudo, es campeona nacional y sudamericana, nosotros la apoyamos para viajar a Lima, y ella va a ir porque el presidente de la Federación de Yudo, Nico Mena, le pidió. No le suma puntaje para clasificar a otra competencia, pero va a ir y está perfecto. Nosotros no le cortamos la posibilidad de que vayan a ninguna competencia, al contrario".

