Porqué Mendoza no participará en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento en Rosario

Organizados por el Comité Olímpico Argentino los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento se pondrán en marcha en Rosario con unos 2.500 deportistas entre los que Mendoza no tendrá una delegación oficial.

Por UNO
Los JADAR 2025 comienzan este martes.

Organizados por el Comité Olímpico Argentino los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento se pondrán en marcha este martes en Rosario con unos 2.500 deportistas entre los que Mendoza no tendrá una representación oficial.

Los JADAR 2025 tendrán un atractivo programa de 55 disciplinas y el objetivo del COA reunir a los mejores atletas de cada provincia, pero salvo excepciones puntuales en deportes individuales los mendocinos no asistirán.

jadar 2025
Los JADAR 2025 comienzan en Rosario.

Mauricio Ginestar, director de alto rendimiento de la Subsecretaría de Deportes, explicó: "Lamentablemente los JADAR 2025 no tienen relevancia deportiva en cuanto a lo que es el ciclo olímpico. No digo que a futuro no lo puedan llegar a tener para lo que sería la edición 2029, si es que se mantiene el plan inicial y se vuelven a realizar dentro de 4 años. Pero en esta edición no tienen relevancia porque no otorgan puntaje dentro de lo que es el ciclo olímpico. Por ejemplo, Santi Lorenzo en tenis de mesa compite en torneos que le dan puntaje para meterse dentro de lo que es el calendario olímpico y lamentablemente para él no tiene relevancia deportiva venir a competir a los JADAR".

Luego el funcionario agregó: "Por otro lado, los JADAR se lanzaron en noviembre o diciembre del año pasado y nos llamaron a las provincias, que ya teníamos todos los presupuestos aprobados en base a competencias, ayudas y todo lo que teníamos planificado en conjunto con las federaciones y asociaciones de la provincia. Nos metieron esto en el medio y en teoría teníamos que mandar a más de 200 deportistas, hacernos cargo de la estadía, la comida, los pasajes y los viáticos de los entrenadores, algo que no teníamos presupuestado".

ginestar 1
Mauricio Ginestar explicó la decisión de Mendoza de no asistir.

"La verdad es que a a los deportistas no les da una relevancia que sí o sí tienen que ir para poder clasificar, por ejemplo, a los Juegos Panamericanos. Entonces tomamos la decisión de seguir apoyando a los deportistas en cada una de las competencias que ya tenían planificadas dentro de su calendario y no para que vayan a estos juegos. Obviamente todo esto es consensuado con las federaciones y asociaciones", puntualizó Ginestar.

Mauricio Ginestar aclaró que si habrá deportistas mendocinos en el evento que comienza este martes: "Todo esto no quita que algunos deportistas vayan a participar. Por ejemplo Zoe Miranda, en yudo, es campeona nacional y sudamericana, nosotros la apoyamos para viajar a Lima, y ella va a ir porque el presidente de la Federación de Yudo, Nico Mena, le pidió. No le suma puntaje para clasificar a otra competencia, pero va a ir y está perfecto. Nosotros no le cortamos la posibilidad de que vayan a ninguna competencia, al contrario".

Los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento 2025

  • Rosario será la sede de los JADAR 2025 desde este martes 9 al domingo 14 de septiembre.
  • Participarán unos 2.500 atletas olímpicos y paralímpicos de los 24 distritos del país. Entre ellos habrá 8 que estuvieron en París 2024.
  • Santa Fe capital y Rafaela servirán como subsedes.
  • Los Juegos, organizados por el Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico, incluirán 55 disciplinas.
  • La ceremonia de apertura se realizará este martes desde las 20 en el Fan Fest, en el bulevar Oroño.
  • En Rosario se desarrollarán 44 disciplinas; en Santa Fe otras 6 y Rafaela recibirá 5 especialidades.

