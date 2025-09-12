El botín, la nueva película de Netflix que vuelve a juntar a Ben Affleck y Matt Damon

Ben Affleck y Matt Damon, que cuentan con muchas series y películas actuando juntos, nunca pararon de trabajar juntos, ya que actualmente lo hacen al frente de su productora Artists Equity.

netflix-pelicula-el-botin El botín, la película de Netflix que promete mucha acción y suspenso.

Netflix: cuándo se estrena la película El botín, con Ben Affleck y Matt Damon

El botín, una producción dirigida por Joe Canahan, se estrenará en Netflix el viernes 16 de enero de 2026, según señala la plataforma del gigante de streaming.

Netflix: de qué trata la película El botín

La trama de la nueva película de Netflix, con Ben Affleck y Matt Damon como protagonistas, centra su historia en un grupo de agentes de la policía de Miami, que termina descubriendo un botín de millones de dólares en un depósito abandonado. Este descubrimiento termina desatando la auto desconfianza y la paranoia dentro del grupo de oficiales.

netflix-pelicula-el-botin-ben-affleck-matt-damon Netflix dio a conocer el tráiler oficial de esta película, que en enero de 2026 estará disponible en la cartelera.

Reparto de El botín, película de Netflix

Ben Affleck

Matt Damon

Steven Yeun

Teyana Taylor

Sasha Calle

Néstor Carbonell

Catalina Santino

Kyle Chandler

Tráiler de El botín, película de Netflix

Embed - El botín | Avance oficial | Netflix

Datos de El botín, película de Netflix.