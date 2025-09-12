Inicio Series y películas Netflix
Streaming

El botín, la nueva película de Netflix que vuelve a juntar a Ben Affleck y Matt Damon

Netflix promete hacer explotar todo con una película que tiene como protagonistas a Ben Affleck y Matt Damon, figuras entre todas las series y películas

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Matt Damon y Ben Affleck son los protagonistas principales de esta película de Netflix

Matt Damon y Ben Affleck son los protagonistas principales de esta película de Netflix, a estrenarse en enero de 2026.

La plataforma de Netflix sorprendió a más de un suscriptor al dar a conocer un espectacular tráiler de la película El botín, una mega producción policíaca estadounidense, que reúne a dos pesos pesados de la pantalla grande: Ben Affleck y Matt Damon.

Si bien Netflix no hizo una presentación oficial con bombos y platillos el arribo de esta película que promete ser espectacular, sí publicó el 9 de septiembre de 2025 en su catálogo el tráiler de la entrega y la fecha de estreno.

Esta nueva película promete una alta dosis de adrenalina, mezcla el suspenso, crimen y mucha acción para los espectadores de la plataforma.

Ben Affleck y Matt Damon, que cuentan con muchas series y películas actuando juntos, nunca pararon de trabajar juntos, ya que actualmente lo hacen al frente de su productora Artists Equity.

netflix-pelicula-el-botin
El bot&iacute;n, la pel&iacute;cula de Netflix que promete mucha acci&oacute;n y suspenso.

El botín, la película de Netflix que promete mucha acción y suspenso.

Netflix: cuándo se estrena la película El botín, con Ben Affleck y Matt Damon

El botín, una producción dirigida por Joe Canahan, se estrenará en Netflix el viernes 16 de enero de 2026, según señala la plataforma del gigante de streaming.

Netflix: de qué trata la película El botín

La trama de la nueva película de Netflix, con Ben Affleck y Matt Damon como protagonistas, centra su historia en un grupo de agentes de la policía de Miami, que termina descubriendo un botín de millones de dólares en un depósito abandonado. Este descubrimiento termina desatando la auto desconfianza y la paranoia dentro del grupo de oficiales.

netflix-pelicula-el-botin-ben-affleck-matt-damon
Netflix dio a conocer el tr&aacute;iler oficial de esta pel&iacute;cula, que en enero de 2026 estar&aacute; disponible en la cartelera.

Netflix dio a conocer el tráiler oficial de esta película, que en enero de 2026 estará disponible en la cartelera.

Reparto de El botín, película de Netflix

  • Ben Affleck
  • Matt Damon
  • Steven Yeun
  • Teyana Taylor
  • Sasha Calle
  • Néstor Carbonell
  • Catalina Santino
  • Kyle Chandler

Tráiler de El botín, película de Netflix

Embed - El botín | Avance oficial | Netflix

Datos de El botín, película de Netflix.

  • El botín, una película que está basada hechos reales, significa la primera colaboración entre Netflix y la productora Artists Equity de Ben Affleck y Matt Damon, ambos ganadores de un Premio Oscar.
  • Esta película que seguramente será un éxito indiscutido, es la tercera en cuatro años en la que actúan juntos, luego de El último duelo y Air.

Temas relacionados:

Te puede interesar