Mendoza será la sede de la Liga Nacional de Vóleibol femenino 2026 y se jugará en el estadio Pacífico

Mendoza sede de la Liga Nacional de Vóleibol

La Liga Nacional de Vóleibol femenino se disputará entre el 17 y 28 de febrero del 2026. Además de las locales, esta Liga tiene 16 equipos clasificados y otorga ascensos para la Liga Argentina Femenina (LAF), la máxima categoría nacional.

La organización estará a cargo del Club General San Martín (Avenida Perú 2392), apoyado por la Federación Mendocina de Vóleibol y la fiscalización deportiva de la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA).

Mendoza y San Juan recibirán la LNVF y la Liga Federal 2026



#LigaFederal - 3 al 12 de febrero, en ambas ramas, en San Juan



#LNVF - 17 al 28 de febrero, en Mendoza



https://t.co/0lQCpYx5mo pic.twitter.com/ointEM7yPB — Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) September 8, 2025

Para ganar la licitación y ser organizaores de la próxima edición de la Liga Nacional, el club General San Martín, presidido por Augusto Carignano destacó, además del peso del mérito deportivo, la ubicación céntrica del estadio Pacífico, que fue subsede del Mundial de Vóleibol 1982, las bondades de mismo. Allí de destacan la posibilidad de armar cinco canchas, donde en dos de ellas se puede jugar en simultáneo, y en otras dos hacer entrada en calor. También es importante la ubicación céntrica y la conectividad disponible.

San Juan será sede de las Ligas Federales de Vóleibol

Por su parte, la FeVA tambvén anunción que la Liga Federal -masculina y femenina- se jugará nuevamente en San Juan, del 3 al 12 de febrero de 2026. En 2025 fue organizado con gran éxito en dicha provincia cuyana y la competencia da ascensos para la LNVM y la LNFV.