Mendoza será la sede de la Liga Nacional de Vóleibol femenino 2026 y se jugará en el estadio Pacífico

El Club General San Martín se postuló a la Federación del Vóleibol Argentino -FEVA- y fue aceptado. El estadio Pacífico será sede de la Liga Nacional en febrero

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Las chicas del sexteto de vóleibol del Club General San Martín fueron campeonas de la Liga Federal 2025 y en febrero harán de anfitrionas en la Liga Nacional 2026 de la FeVA.

El vóleibol de Mendoza tuvo una buena noticia esta semana por parte de la Feva, ya que la entidad madre de este deporte en el país designó a nuestra ciudad capital como sede de la próxima edición de la Liga Nacional Femenina.

El club que tiene a las campeonas de la Liga Federal 2025, Club General San Martín, hará de anfitrión para la segunda competencia en importancia para clubes de vóley a nivel país, la Liga Nacional. Además de las locales, en el estadio Pacífico también representarán a Mendoza las subcampeonas de la Liga Federal, Club Mendoza de Regatas.

voleibol-liga federal-regatas (1)
El equipo del Club Mendoza de Regatas fue finalista de la Liga Federal 2025 y ahora representará a Mendoza en la Liga Nacional de Vóleibol 2026 en el estadio Pacífico.

Mendoza sede de la Liga Nacional de Vóleibol

La Liga Nacional de Vóleibol femenino se disputará entre el 17 y 28 de febrero del 2026. Además de las locales, esta Liga tiene 16 equipos clasificados y otorga ascensos para la Liga Argentina Femenina (LAF), la máxima categoría nacional.

La organización estará a cargo del Club General San Martín (Avenida Perú 2392), apoyado por la Federación Mendocina de Vóleibol y la fiscalización deportiva de la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA).

Para ganar la licitación y ser organizaores de la próxima edición de la Liga Nacional, el club General San Martín, presidido por Augusto Carignano destacó, además del peso del mérito deportivo, la ubicación céntrica del estadio Pacífico, que fue subsede del Mundial de Vóleibol 1982, las bondades de mismo. Allí de destacan la posibilidad de armar cinco canchas, donde en dos de ellas se puede jugar en simultáneo, y en otras dos hacer entrada en calor. También es importante la ubicación céntrica y la conectividad disponible.

San Juan será sede de las Ligas Federales de Vóleibol

Por su parte, la FeVA tambvén anunción que la Liga Federal -masculina y femenina- se jugará nuevamente en San Juan, del 3 al 12 de febrero de 2026. En 2025 fue organizado con gran éxito en dicha provincia cuyana y la competencia da ascensos para la LNVM y la LNFV.

