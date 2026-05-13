El Loco Abreu prendió el ventilador en la selección uruguaya: "No me gusta Bielsa"

Las duras críticas de Abreu contra Marcelo Bielsa

Abreu dijo este miércoles en el programa ESPN F90: "No me gusta Bielsa. Porque uno tiene que adaptarse a la cultura. Interpreto que los entrenadores tienen que saber adónde llegan. Ver cómo es su cultura, su manera de sentir, su manera de vivir, cómo es el canchero, el que cocina. Cómo es la cultura del día a día, de la convivencia".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/paseclave__/status/2054669417515028539&partner=&hide_thread=false ”No me gusta Bielsa, no podés imponer tu filosofía sin respetar la cultura del país donde estás. Me genera tristeza porque se echó a perder algo tan lindo que se generó durante 15 años”.



El ‘Loco’ Abreu sobre el presente de la selección uruguaya a un mes del Mundial pic.twitter.com/EeYBIAANjD — PaseClave (@paseclave__) May 13, 2026

"Nadie desconoce el nivel de entrenador y de jerarquía (de Bielsa). Sí interpreto, ya hablando de líneas generales, que uno no puede venir a un lugar a querer imponer tus filosofías sin importar la cultura del país", tiró.

Marcelo Bielsa - Uruguay Abreu no quiere a Bielsa al frente de la selección uruguaya.

El Loco añadió: "Muchas veces en el fútbol vamos con la metodología, con sistemas tácticos, con los funcionamientos, pero no vamos con la gestión. Y Uruguay generó un precedente de quince años, de mantener una línea de conducción humana y corporativa, donde el utilero era el capitán y el número 10 a la hora de jugar el partido, y esa energía de querer estar todos acá. Y se generó una conexión con el pueblo impresionante y uno debe ser celoso de cuidar y proteger esas cosas porque es muy difícil poderlas construir".

Por último, Abreu marcó una diferencia del ciclo de Bielsa con la gestión anterior, cuando estuvo el Maestro Tabárez al decir: "Uruguay generó un precedente de 15 años de mantener una línea de conducción humana, en donde el utilero era el capitán y el número 10 a la hora de jugar el partido, era más importante el utilero que (Diego) Forlán”.