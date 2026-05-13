El Loco Abreu prendió el ventilador en la selección uruguaya: "No me gusta Bielsa"

Sebastián Abreu prendió el ventilador. El ex delantero de la selección de Uruguay fue crítico con el DT de la selección de ese país, Marcelo Bielsa en una nota que le dio al canal ESPN.
El ex delantero de la selección de Uruguay Sebastián Abreu fue crítico con el DT de la selección de ese país, Marcelo Bielsa
Sebastián Abreu prendió el ventilador. El ex delantero de la selección de Uruguay fue crítico con el DT de la selección de ese país, Marcelo Bielsa en una nota que le dio al canal ESPN.
El Loco Sebastián Abreu habló sobre las críticas que en su momento realizó Luis Suárez sobre Bielsa. El Pistolero había hablado de malos tratos del entrenador argentino con los jugadores celestes, pero luego se arrepintió y pidió disculpas. "Entendí la impotencia, capaz que no los momentos", dijo al respecto el ex delantero de San Lorenzo.
Abreu dijo este miércoles en el programa ESPN F90: "No me gusta Bielsa. Porque uno tiene que adaptarse a la cultura. Interpreto que los entrenadores tienen que saber adónde llegan. Ver cómo es su cultura, su manera de sentir, su manera de vivir, cómo es el canchero, el que cocina. Cómo es la cultura del día a día, de la convivencia".
"Nadie desconoce el nivel de entrenador y de jerarquía (de Bielsa). Sí interpreto, ya hablando de líneas generales, que uno no puede venir a un lugar a querer imponer tus filosofías sin importar la cultura del país", tiró.
El Loco añadió: "Muchas veces en el fútbol vamos con la metodología, con sistemas tácticos, con los funcionamientos, pero no vamos con la gestión. Y Uruguay generó un precedente de quince años, de mantener una línea de conducción humana y corporativa, donde el utilero era el capitán y el número 10 a la hora de jugar el partido, y esa energía de querer estar todos acá. Y se generó una conexión con el pueblo impresionante y uno debe ser celoso de cuidar y proteger esas cosas porque es muy difícil poderlas construir".
Por último, Abreu marcó una diferencia del ciclo de Bielsa con la gestión anterior, cuando estuvo el Maestro Tabárez al decir: "Uruguay generó un precedente de 15 años de mantener una línea de conducción humana, en donde el utilero era el capitán y el número 10 a la hora de jugar el partido, era más importante el utilero que (Diego) Forlán”.