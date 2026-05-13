Tomás Rossi tuvo un estreno triunfal en Godoy Cruz como titular: "Sabía que la chance me iba a llegar"

El zaguero central tuvo la chance de jugar ante Racing de Córdoba por la sanción que tuvieron Mateo Mendoza y Nahuel Brunet, que llegaron a la cinco amarillas, el entrenador Pablo De Muner le dio la oportunidad de jugar y formó la dupla central con Esteban Burgos.

Embed - Tomás Rossi, defensor de Godoy Cruz tuvo su estreno como titular

Con respecto al partido que le tocó jugar frente a Racing de Córdoba, manifestó: "Me tocó la posibilidad de jugar y traté de hacerlo de la mejor manera. Nunca bajé los brazos y sabía que la chance me iba a llegar, siempre trabajo para poder estar y poder dar todo".

Con relación al cambio de entrenador, tras la salida de Mariano Toedtli, afirmó: "Fue una semana difícil, se fue un cuerpo técnico y llegó otro. Tomamos todo con responsabilidad, nos pusimos a las órdenes de Pablo De Muner, creo que hicimos un buen partido y nos quedamos con los tres puntos".

"En este plantel hay una competencia muy sana, hay muy buen material futbolístico. Hay una gran unión y relación entre todos y al que le toca jugar deja todo por la camiseta", expresó.

godoy cruz 1 Godoy Cruz viene de vencer a Racing de Córdoba.

Godoy Cruz se prepara para jugar con Los Andes

Tras el encuentro ante Racing de Córdoba, su segundo partido seguido de local, Godoy Cruz se prepara para jugar frente a Los Andes, en condición de visitante, el próximo sábado 16 de mayo a las 15, por la fecha 14 de la Primera Nacional.