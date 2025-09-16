La relación con Ramón Díaz, el técnico que lo hizo debutar

El debut de Maxi López como titular se dio en el partido frente a San Lorenzo donde, en la previa, tuvo una divertida charla con el entrenador: "En ese partido Ramón me dijo que iba a ser titular y me preguntó si iba a hacer un gol. Le dije que sí. Era una presión enorme porque era mi primera titularidad, en un clásico contra San Lorenzo".

Maxi López con Ramón Díaz y Emiliano Díaz Maxi López guarda una estrecha relación con Ramón Díaz y su hijo, Emiliano.

"Tuve un partido muy bueno, hice un gol y ganamos 1 a 0″, comentó el ex delantero quien fue a abrazar al entrenador riojano. Y agregó: "Sigo en contacto con Ramón, tenemos muy buena relación con él y con la familia, por eso fui y lo abracé en el primer gol, para agradecerle".

Manuel Pellegrini le explicó porque no lo dejaba jugar

Cuando llegó Manuel Pellegrini al Millo el exdelantero dejó de sumar minutos y fue el propio Maxi López quien explicó lo sucedido: "Cuando llegó Pellegrini tenía una oferta del Arsenal, pero River se puso de acuerdo con el Palermo y yo no me quería ir ahí, quería ir a Inglaterra. No aceptaron la oferta, no acepté la italiana y me colgaron por eso. No jugaba ni en los partidos de entrenamiento".

"Un día vino Pellegrini, me dijo que no era una decisión suya, sino del club y por eso no me podía convocar. Fue una persona que me llegaba con el mensaje que daba y sabía que no era una cuestión de nivel. Me tocó estar unos cuatro o cinco meses sentado en la tribuna", detalló.

Ante esto, decidió comenzar a jugar al fútbol con sus amigos: "Me pasaba que a veces tenía tanta impotencia que me iba con mis amigos a jugar porque no jugaba en River. Ya era un jugador profesional y no estaba bien, pero era una especie de terapia para correr y liberarme. No fueron meses fáciles pero aprendí que el fútbol tiene las cosas buenas y malas".

El histórico partido contra Boca: "Fue mi partido de vidriera"

El chileno Marcelo Salas tuvo que salir sustituido a pocos minutos de haber comenzado el Superclásico del Torneo Clausura 2004, donde River se impuso a Boca en La Bombonera con gol de Fernando Cavenaghi, y Maxi López fue la figura del encuentro: "Se lesionó Salas a los cinco minutos y el técnico me dijo que entrara, sin hacer ningún calentamiento ni nada, pero estaba listo".

"Es difícil explicarlo porque hay que vivirlo. Se jugaba con las dos hinchadas, con la cancha explotada y me acuerdo que tuve un partido fuera de serie. Me acuerdo que estaban todos callados, porque jugar con el rival de toda tu vida y que estén todos callados no pasa en Argentina, allá se alienta y se canta desde una hora antes. Fue el partido que me cambió la vida", contó López.

Para colmo, luego lo compró el Barcelona: "Muchos dicen que después de ese partido me compró el Barcelona, pero me siguió mucho y no sabía. Fue mi partido de vidriera, que marcó un antes y un después. Me gané mi lugar y terminé jugando toda la temporada".

En la Copa Libertadores cayó en el Monumental con su penal errado

Cuando las papas quemaban Maxi López pidió patear el quinto penal en las semifinales de la Copa Libertadores 2004, pero Roberto Pato Abbondanzieri logró contener un flojo remate: "Astrada preguntó quién quería patear y yo dije que me ponga quinto. Decidimos ahí en octavos contra Santos Laguna y pasamos. La semifinal contra Boca fue terrible. Pedí el quinto penal y en aquel momento, siendo tan joven, no estaba tan preparado".

"Aprendí cuando hice el salto a Europa sobre cómo se preparaban los partidos. Sabes que los arqueros se preparan y ven donde patean. Pateé donde pateaba siempre y el arquero me lo atajó. Fue el quinto penal, contra el rival al que le habíamos ganado en el campeonato. Me tocó errarlo y fue el fin del mundo, no podía parar de llorar en el vestuario, me encerré en el baño y me sacó el entrenador", continuó recordando.

Para terminar, reflexionó: "Fue una herida que tardó en curar. El consuelo fue que le ganamos el Clausura a Boca y que ellos perdieron la final. El entrenador y mis compañeros estuvieron muy cerca en ese momento, entonces la pasé menos mal".