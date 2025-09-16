Union Saint-Gilloise tuvo su debut en la Champions League

El conjunto belga era un equipo que estuvo merodeando por el ascenso hasta que en 2018 decidieron darle un cambio de cara con la llegada del magnate Tony Bloom, propietario del Brighton, quien a base de inyecciones económicas y el inicio de un proceso de scouting de jóvenes lograron llegar a la Belgian Pro League (la Primera División).

Con el tiempo comenzó a escucharse en Sudamérica porque decidieron incorporar al argentino Kevin Mac Allister y al ecuatoriano Kevin Rodríguez (ambos fueron titulares hoy), además, de contar en sus filas con el brasilero Guilherme Smith.

El Union Saint-Gilloise logró sacar su boleto a la Champions League ya que en la temporada 2024/25 se consagraron campeones al superar por tres puntos al Brujas.

Triunfo y debut histórico

A los 9 minutos de haber arrancado el partido entre PSV Eindhoven y el Union Saint-Gilloise llegó la apertura del marcador que se convirtió en el primer gol de la temporada 2025/26 de la Champions League. Fue obra de Promise Akinpelu, de penal y, antes del final, del primer tiempo anotó Anouar Ait El Hadj.

Union Saint-Gilloise Anouar Ait El Hadj convirtió el segundo.

En el segundo tiempo, en el minuto 81, Kevin Mac Allister anotó el tercero, para sentenciar el encuentro. En el minuto 90 el PSV descontó con gol de Ruben van Bommel, pero ya no había tiempo para más.

Embed ¡GOL DE KEVIN MAC ALLISTER! Kevin Rodríguez la peinó en el primer palo y el argentino la empujó, para el 3-0 de Royal Union SG sobre PSV.



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/mvFIuXCeFk — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

Semanas atrás el jugador argentino declaró tras salir campeón: "Me genera mucho orgullo todo el aliento que recibo, tanto yo como mis compañeros. Lo más importante es cómo luchamos por dar lo mejor para este club en cada partido. Estoy muy feliz con este plantel y para mi ser el capitán es un reconocimiento que me emociona".

Ahora, con el triunfo por Champions League, puede estar más orgulloso que nunca de su plantel.