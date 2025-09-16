La plataforma que tiene los derechos televisivos para los encuentros MLS Season Pass, a través de la aplicación Apple TV, en esta ocación podrán hacerlo en forma gratuita, ingresando a la plataforma, suscribiéndose y eligiendo alguna de las opciones sin costo para veral Inter Miami.

El Inter Miami no consigue la regularidad en la MLS

De andar irregular en la MLS, el conjunto de Javier Mascherano viene de ser goleado por Charlotte, con un penal fallado por Lionel Messi (la quiso picar). El encuentro de este martes resulta una revancha de la reciente final de la Leagues Cup, que también fue un traspié para Las Garzas, donde fueron goleadas por 3 a 0.