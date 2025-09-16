El Inter Miami de Lionel Messi y otros argentinos como Rodrigo de Paul, Oscar Ustari, y el DT Javier Mascherano, recibe este martes a Seattle Sounders, por una nueva fecha de la Major League Soccer estadounidense. El encuentro se juega desde las 20.30 -hora argentina- y los aficionados argentinos podrán verlo gratis.
Donde podés ver gratis a Lionel Messi y el partido del Inter Miami contra Seattle por la MLS
