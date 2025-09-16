Lionel Messi y Las Garzas del Inter Miami quieren revancha en casa contra Seattle Sounders por la fase regular de la MLS.

El Inter Miami de Lionel Messi y otros argentinos como Rodrigo de Paul, Oscar Ustari, y el DT Javier Mascherano, recibe este martes a Seattle Sounders, por una nueva fecha de la Major League Soccer estadounidense. El encuentro se juega desde las 20.30 -hora argentina- y los aficionados argentinos podrán verlo gratis.

La plataforma que tiene los derechos televisivos para los encuentros MLS Season Pass, a través de la aplicación Apple TV, en esta ocación podrán hacerlo en forma gratuita, ingresando a la plataforma, suscribiéndose y eligiendo alguna de las opciones sin costo para veral Inter Miami.

El Inter Miami no consigue la regularidad en la MLS

De andar irregular en la MLS, el conjunto de Javier Mascherano viene de ser goleado por Charlotte, con un penal fallado por Lionel Messi (la quiso picar). El encuentro de este martes resulta una revancha de la reciente final de la Leagues Cup, que también fue un traspié para Las Garzas, donde fueron goleadas por 3 a 0.

En la Conferencia Este el Inter Miami está actualmente fuera del lote de los ocho que pasan a los playoffs, a un punto del octavo, New York City (47); pero con hasta cuatro partidos menos que el resto del grupo que encabeza Philadelphia Union, con 74 puntos.

Por su parte, Seattle Sounders milita en la Conferencia Oeste de la MLS, y se ubica en la cuarta posición de la tabla, con 45 unidades. El líder de la zona es San Diego, con 56 puntos. Los del Estado de Washington llegan con tres partidos ganados.

Las posibles formaciones de Inter Miami y Seattle Sounders

Inter Miami: Oscar Ustari; Ian ray, Noah Allen, Maximiliano Falcon, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Sergio Busquets, Telesco Segovia; Lionel Messi, Tadeo Allende. DT: Javier Mascherano.

Seattle Sounders: Frei; A. Roldan, Andrade, Ragen, Tolo; Vargas, C. Roldan; Ferreira, Rusnak, Morris; Musovski. DT: Brian Schmetzer.

Estadio: Chase Stadium (Inter Miami)

