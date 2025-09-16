Inicio Ovación Fútbol San Lorenzo
CRISIS INSTITUCIONAL

San Lorenzo: Renunció el resto de la Comisión Directiva de Marcelo Moretti y el club quedó acéfalo

En la reunión de Comisión Directiva de San Lorenzo, renunció el vice segundo y su bloque, concretando la acefalía. Llamarán a Asamblea Extraordinaria

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Marcelo Moretti no asistió a la reunión de Comisisón Directiva de San Lorenzo

Marcelo Moretti no asistió a la reunión de Comisisón Directiva de San Lorenzo, hubo renincias y se decretó la acefalía del club.

El bloque del vicepresidente segundo de San Lorenzo, Andrés Terzano, renunció a sus cargos en la dirigencia, y esto generó que el club entrara en estado de acefalía. Ahora tendrán que lalmar a elecciones anticipadas tras la salida de Marcelo Moretti como presidente.

Terzano, junto a su bloque, integrado por Mateo Sagardoy, Leandro Virardi y María Soledad Boufflet, presentaron sus renuncias a las vocalías y de este modo el club entró en estado de acefalía, concretando la ida de Marcelo Moretti como presidente, algo buscado por la oposición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1968049416243478654&partner=&hide_thread=false

Porqué se decretó el estado de acefalía en San Lorenzo

La acefalía de la institución se da -como en toda entidad civil- ya que quedaron menos de diez integrantes en la Comisión Directiva de San Lorenzo. Ahora, el secretario Alejandro Tamer deberá convocar a una Asamblea Extraordinaria y elegir un gobierno de transición o elecciones anticipadas (el plazo es de 90 a 120 días) por lo que podrían realizarse entre diciembre y marzo.

El ahora ex secretario del club de Boedo, Martín Cigna, oficializó este martes en conferencia de prensa el cuadro de acefalía y dio las razones de la medida tomadas: "Entendemos que en este momento la acefalía era el mejor camino para que San Lorenzo vuelva a tener paz".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1968044423620489348&partner=&hide_thread=false

En el cierre de sus dichos, explicó cómo continúa el proceso para garantizar un mandato de transición: "Corresponde a partir de ahora, comunicárselo inmediatamente a la asamblea que es el órgano que se encargará (...) de establecer los procedimientos que permitan la continuidad institucional de nuestro querido San Lorenzo de Almagro”.

El presidente saliente (Moretti) no asistió a la reunión directiva que se llevo a cabo en el estadio Pedro Bidegain por cuestiones de seguridad. En las cercanías del club se congregaron varios socios a manifestarse en contra del retorno al cargo depresidente del denunciado por corrupción Marcelo Moretti.

Otro que tampoco estuvo presente fue el ex mediocampista paraguayo y actual vocal, Néstor Ortigoza, un futbolista que llevó a la gloria a San Lorenzo ganando la Copa Libertadores 2014 y hoy se convirtió en uno de los focos de críticas de los hinchas.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas