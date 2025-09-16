San Lorenzo: Renunció el resto de la Comisión Directiva de Marcelo Moretti y el club quedó acéfalo

Porqué se decretó el estado de acefalía en San Lorenzo

La acefalía de la institución se da -como en toda entidad civil- ya que quedaron menos de diez integrantes en la Comisión Directiva de San Lorenzo. Ahora, el secretario Alejandro Tamer deberá convocar a una Asamblea Extraordinaria y elegir un gobierno de transición o elecciones anticipadas (el plazo es de 90 a 120 días) por lo que podrían realizarse entre diciembre y marzo.

El ahora ex secretario del club de Boedo, Martín Cigna, oficializó este martes en conferencia de prensa el cuadro de acefalía y dio las razones de la medida tomadas: "Entendemos que en este momento la acefalía era el mejor camino para que San Lorenzo vuelva a tener paz".

Mientras se daban las renuncias dirigenciales que decretaron la acefalía en el Ciclón en la reunión de comisión directiva, hinchas y parte de la barra se acercaron a las inmediaciones del club para mostrar su descontento. pic.twitter.com/NUX9mjKK6B — TyC Sports (@TyCSports) September 16, 2025

En el cierre de sus dichos, explicó cómo continúa el proceso para garantizar un mandato de transición: "Corresponde a partir de ahora, comunicárselo inmediatamente a la asamblea que es el órgano que se encargará (...) de establecer los procedimientos que permitan la continuidad institucional de nuestro querido San Lorenzo de Almagro”.

El presidente saliente (Moretti) no asistió a la reunión directiva que se llevo a cabo en el estadio Pedro Bidegain por cuestiones de seguridad. En las cercanías del club se congregaron varios socios a manifestarse en contra del retorno al cargo depresidente del denunciado por corrupción Marcelo Moretti.

Otro que tampoco estuvo presente fue el ex mediocampista paraguayo y actual vocal, Néstor Ortigoza, un futbolista que llevó a la gloria a San Lorenzo ganando la Copa Libertadores 2014 y hoy se convirtió en uno de los focos de críticas de los hinchas.