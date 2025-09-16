Este ejercicio garantiza buenos resultados en poco tiempo.

Este ejercicio garantiza buenos resultados en poco tiempo.

Existen distintos ejercicios para trabajar hombros, como por ejemplo la plancha. Sin embargo, no es la mejor alternativa. De hecho, existe una técnica que debes incorporar sí o sí a tu rutina de entrenamiento porque ofrece otros beneficios extras, como por ejemplo corregir la postura y fortalecer la columna vertebral.

Este es el ejercicio que recomiendan expertos para trabajar hombros y mejorar la postura

Si bien en cualquier rutina de entrenamiento está incorporada la plancha por las mejoras integrales que ofrece, expertos sugieren probar otras técnicas. Por ejemplo, existe una técnica que fortalece hombros al mismo tiempo que corrige la postura, previniendo el desarrollo de la tan temida joroba.

Este ejercicio al que hago referencia es la elevación frontal, un movimiento sencillo que lo pueden hacer personas de todas las edades, tanto en casa como en el gimnasio.

ejercicio hombros
Este ejercicio fortalece hombros y mejora la postura.

Este ejercicio fortalece hombros y mejora la postura.

Según explican especialistas, este simple ejercicio consiste en levantar una carga al frente, elevando los brazos. Se trata de una técnica que generalmente se realiza de pie, permitiéndonos así trabajar de forma específica los hombros en sus tres posiciones: posterior, media y anterior. En la misma línea, demanda un gran trabajo del erector espinal y una participación secundaria de los músculos de las piernas.

Para hacerlo de manera correcta, es importante realizar el ejercicio controladamente, enfocándonos en la resistencia y la estabilidad muscular. De esta forma, se evitarán lesiones, fortaleceremos los hombros, y se incrementará la fuerza de la articulación.

ejercicio hombros gimnasio
El ejercicio que debes incorporar a tu rutina de entrenamiento.

El ejercicio que debes incorporar a tu rutina de entrenamiento.

Para hacer elevaciones, si pagas una cuota o membresía en un gimnasio, podrás realizar este movimiento parándote firme, con los pies abiertos a la altura de los hombros y levantando un disco. Se recomienda hacer cuatro series de 12 repeticiones. En caso de no contar con discos, puedes hacerlo con mancuernas.

Mientras que, si no asistes a un gimnasio y no tienes ninguno de estos materiales en casa, podrás utilizar otros objetos, como por ejemplo una maceta o dos botellas rellenas con arena.

Otro punto a considerar sobre este ejercicio es que, si no puedes hacerlo de pie, también existe la variante sentado, ya sea en un banco o en una silla. Aunque, de esta forma perderás el beneficio de trabajar piernas.

gimnasio entrenamiento ejercicio
Aprende a fortalecer hombros con un simple movimiento.

Aprende a fortalecer hombros con un simple movimiento.

De esta forma, gracias a un sencillo ejercicio evitarás que los hombros se encorven, estarán más fuertes y conseguirás una postura erguida y equilibrada.

Temas relacionados:

Te puede interesar