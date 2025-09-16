ejercicio hombros Este ejercicio fortalece hombros y mejora la postura.

Según explican especialistas, este simple ejercicio consiste en levantar una carga al frente, elevando los brazos. Se trata de una técnica que generalmente se realiza de pie, permitiéndonos así trabajar de forma específica los hombros en sus tres posiciones: posterior, media y anterior. En la misma línea, demanda un gran trabajo del erector espinal y una participación secundaria de los músculos de las piernas.

Para hacerlo de manera correcta, es importante realizar el ejercicio controladamente, enfocándonos en la resistencia y la estabilidad muscular. De esta forma, se evitarán lesiones, fortaleceremos los hombros, y se incrementará la fuerza de la articulación.

ejercicio hombros gimnasio El ejercicio que debes incorporar a tu rutina de entrenamiento.

Para hacer elevaciones, si pagas una cuota o membresía en un gimnasio, podrás realizar este movimiento parándote firme, con los pies abiertos a la altura de los hombros y levantando un disco. Se recomienda hacer cuatro series de 12 repeticiones. En caso de no contar con discos, puedes hacerlo con mancuernas.

Mientras que, si no asistes a un gimnasio y no tienes ninguno de estos materiales en casa, podrás utilizar otros objetos, como por ejemplo una maceta o dos botellas rellenas con arena.

Otro punto a considerar sobre este ejercicio es que, si no puedes hacerlo de pie, también existe la variante sentado, ya sea en un banco o en una silla. Aunque, de esta forma perderás el beneficio de trabajar piernas.

gimnasio entrenamiento ejercicio Aprende a fortalecer hombros con un simple movimiento.

De esta forma, gracias a un sencillo ejercicio evitarás que los hombros se encorven, estarán más fuertes y conseguirás una postura erguida y equilibrada.