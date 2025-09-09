Los ejercicios infalibles para activar la circulación sanguínea de las piernas y combatir las várices

Para este ejercicio que mejora la circulación sanguínea, deberás recostarte boca abajo, doblar una rodilla y llevar el talón hacia el glúteo. Luego, extender la pierna nuevamente. Realizar 2 series de 12 repeticiones por pierna.

Sentadilla con elevación de talones

La sentadilla es un ejercicio clásico para tonificar piernas. Si las combinamos con elevación de talones, mejoraremos la circulación sanguínea.

Aquí tendremos que colocarnos en posición de sentadilla y elevar los talones llevando nuestro el peso sobre la punta de los pies. Realizar un movimiento de subida y bajada en esa posición. Hacer 2 series de 14 repeticiones.

várices piernas Olvídate de las várices gracias a estos ejercicios.

Elevación de piernas

Otro ejercicio que no puede faltar en nuestra rutina de entrenamiento es la elevación de piernas. Para realizarlo, debemos colocarnos boca abajo en el piso, doblar las rodillas y llevar la punta de los pies hacia arriba y hacia abajo. Hacer 2 series de 12 repeticiones.

Zancada hacia atrás

Finalmente, si buscas mejorar el estado de tus piernas y combatir las várices, puedes hacer zancada hacia atrás. Este ejercicio, tonifica y mejora el flujo sanguíneo.

Para realizar la zancada hacia atrás, tendrás que pararte y extender una pierna. Bajar tocando la punta del pie de adelante y, al subir, dar un paso hacia atrás con la pierna contraria, haciendo una zancada. Realizar 2 series de 8 repeticiones por pierna.