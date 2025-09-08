Los ejercicios de pilates que puedes hacer con una toalla para mejorar la coordinación y la movilidad

Es una sentadilla que se realiza deslizando un pie sobre la camilla y flexionando la pierna de base. Sin embargo, con una toalla también podrás realizar este ejercicio:

Colocar la toalla debajo del pie que se desliza, para facilitar el movimiento de apertura y flexión.

Las manos deben permanecer detrás de la cabeza, con los codos abiertos.

Realizar 30 segundos por pierna.

pilates.jpg Para estos ejercicios de pilates necesitarás, solamente, una toalla.

Plancha pirámide

Si no quieres pagar clases de pilates, puedes realizar este ejercicio en casa, ayudándote con una toalla:

Colocar la toalla debajo los pies y apoyar las manos en el suelo, en posición de plancha

Deslizar las piernas hacia el cuerpo, hasta que la cadera quede lo más elevada posible.

Realizar el ejercicio durante 30 segundos.

Zancada

En la clásica camilla, se trata de realizar una flexión de pierna hacia delante, como si estuviésemos dando una gran zancada, pero aquí no será necesario este elemento:

Colocar una toalla en el piso, pararte delante de ella y pisarla con un solo pie.

Ese pie será el que hará el deslizamiento hacia atrás, mientras que el queda delante nos servirá de apoyo.

Deslizar la pierna trasera sin perder el control.

Realizar el ejercicio durante 30 segundos y cambiar de pierna.

pilates ejercicio Estos ejercicios mejoran la movilidad y coordinación.

Brazada

Este ejercicio de pilates se enfoca en el abdomen, como así también en los brazos y espalda: