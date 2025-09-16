Día y horario: cómo comer pizzas y empanadas gratis en Buenos Aires

Comida empanadas clásicas Las empanadas, en el centro de la atención gastronómica. Foto archivo Diario UNO

Lugar, fecha y hora de la Noche de la Pizza y la Empanada

Este año, el festival rinde homenaje a la historia de estos platos: la primera pizzería de la ciudad, inaugurada en 1932 por la familia Banchero en La Boca, marca el inicio de una tradición que ha evolucionado con influencias locales como la fugazzeta o las empanadas de humita. Se estima que participarán alrededor de 1.300 locales a nivel nacional.

La 42° Noche de la Pizza y la Empanada se llevará a cabo el martes 16 de septiembre de 2025. El horario general del evento es amplio: la mayoría de los locales participantes abrirán en horarios extendidos desde las 18 hasta la medianoche o primeras horas de la madrugada.

receta-pizza-casera-porcion La gastronomía de las pizzas está muy expandida en Buenos Aires.

Descuentos de hasta el 50% en pizzas y empanadas, ofertas de 3x2 en empanadas y menús especiales que reducen el costo serán algunas de las alternativas. También habrá degustaciones gratuitas en ciertos locales, como parte del evento gastronómico.

Para acceder, visita el mapa interactivo oficial en la web de APYCE. Ingresá tu ubicación en Buenos Aires y filtra por barrio para ver locales adheridos, promociones exactas y horarios. La inscripción para comercios es gratuita, por lo que cada año se suman más participantes, ampliando las opciones de pizzas y emapanadas.