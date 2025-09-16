Día y horario: cómo comer pizzas y empanadas gratis en Buenos Aires

Buenos Aires es famosa por su rica escena gastronómica, y pocos platos representan mejor su identidad cultural que la pizza y la empanada. Y mucho más si son gratis.
Es que se viene una nueva edición de la Noche de la Pizza y la Empanada. En su 42° versión, este festival gastronómico no solo celebra la tradición, sino que ofrece oportunidades únicas para disfrutar de estas delicias de manera accesible, e incluso gratuita en algunos casos.
La Noche de la Pizza y la Empanada es un evento anual organizado por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE). El evento se ha consolidado como una celebración federal que involucra a miles de locales en todo el territorio argentino, con un enfoque especial en Buenos Aires, donde estas comidas son parte del ADN porteño.
Este año, el festival rinde homenaje a la historia de estos platos: la primera pizzería de la ciudad, inaugurada en 1932 por la familia Banchero en La Boca, marca el inicio de una tradición que ha evolucionado con influencias locales como la fugazzeta o las empanadas de humita. Se estima que participarán alrededor de 1.300 locales a nivel nacional.
La 42° Noche de la Pizza y la Empanada se llevará a cabo el martes 16 de septiembre de 2025. El horario general del evento es amplio: la mayoría de los locales participantes abrirán en horarios extendidos desde las 18 hasta la medianoche o primeras horas de la madrugada.
Descuentos de hasta el 50% en pizzas y empanadas, ofertas de 3x2 en empanadas y menús especiales que reducen el costo serán algunas de las alternativas. También habrá degustaciones gratuitas en ciertos locales, como parte del evento gastronómico.
Para acceder, visita el mapa interactivo oficial en la web de APYCE. Ingresá tu ubicación en Buenos Aires y filtra por barrio para ver locales adheridos, promociones exactas y horarios. La inscripción para comercios es gratuita, por lo que cada año se suman más participantes, ampliando las opciones de pizzas y emapanadas.