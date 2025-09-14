Messi vivió una pesadilla en el Inter Miami y pateó el peor penal de su carrera

Luego, Charlotte se impuso con los goles del israelí Idan Toklomati, quien tuvo una brillante actuación, y concretó los tres tantos de su equipo, el último de penal. Además, Inter terminó con diez hombres por la expulsión del defensor argentino Tomás Avilés.

La derrota dejó al Inter en el octavo puesto de la tabla con 46 puntos, pero todavía tiene tres encuentros pendientes y conserva sus posibilidades de clasificarse para los playoffs del certamen, cuya fase regular ya entró en la etapa decisiva.

Embed - MESSI ERRÓ UN PENAL Y LAS GARZAS PERDIERON POR GOLEADA | Charlotte 3-0 Inter Miami | RESUMEN

Lo que viene para el Inter Miami en la MLS

Martes 16/9 vs. Seattle Sounders (L)

Sábado 20/9 vs. DC United (L)

Miércoles 24/9 vs. New York City FC (V)

Sábado 27/9 vs. Toronto (V)

Martes 30/9 vs. Chicago Fire (L)

Messi y la legión argentina del Inter Miami

Además de Messi y Avilés, en Inter jugaron los argentinos Oscar Ustari, Rodrigo De Paul, Tadeo Allende y Marcelo Weigandt, quien ingresó en la segunda parte.

Además, Javier Mascherano contó como titulares con los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets.