Luciano Pascual tuvo su chance en Godoy Cruz.

Luciano Pascual es uno de los jóvenes que aparecieron este año en el primer equipo de Godoy Cruz y tras el empate ante Barracas Central dejó en claro su confianza en el equipo para afrontar la recta final del Torneo Clausura.

"Ya se va a ir dando. La verdad es que el equipo está muy bien, el grupo está muy bien y creo que eso a la larga se va a reflejar porque cuando las cosas van bien, eso se refleja en los resultados", dijo el mediocampista de solo 21 años.

Para Pascual la alegría por haber tenido minutos ante Barracas se mezcló con la bronca de haber tenido una chance clara de marcar el gol del triunfo: "Sinceramente no me lo esperaba. Pasó y bueno, me quedo ahí y no pude convertir. Hay que trabajar para mejorar esos pequeños detalles".

Los jóvenes se van ganando un lugar en Godoy Cruz

Luciano Pascual destacó el debut de Bruno Barrionuevo ante Barracas: "Eso también me pone contento porque somos todos de la misma camada, de la Reserva y nos conocemos hace tiempo".

Respecto a que les pide Walter Ribonetto a los más chicos, resumió: "Depende del partido, pero en general que encaremos, que juguemos para adelante y simple, porque alguna nos va a quedar".

La necesidad del Tomba: ganar en el Gambarte

Luciano Pascual y sus compañeros sienten por un lado el aliento de la gente y por el otro la ansiedad por lograr una victoria en el Gambarte: "Se entiende la ansiedad de la gente, nosotros también queremos ganar y salimos con esa mentalidad a jugar todos los partidos. Se entiende y nosotros también salimos a ganar".

Convencido, el futbolista surgido en Almirante Brown, ya piensa en el partido del domingo ante Instituto, en el Gambarte: "Vamos a buscar esa victoria y vamos a trabajar toda esta semana para llegar a un triunfo".

