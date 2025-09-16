Para Pascual la alegría por haber tenido minutos ante Barracas se mezcló con la bronca de haber tenido una chance clara de marcar el gol del triunfo: "Sinceramente no me lo esperaba. Pasó y bueno, me quedo ahí y no pude convertir. Hay que trabajar para mejorar esos pequeños detalles".

Los jóvenes se van ganando un lugar en Godoy Cruz

Luciano Pascual destacó el debut de Bruno Barrionuevo ante Barracas: "Eso también me pone contento porque somos todos de la misma camada, de la Reserva y nos conocemos hace tiempo".

Respecto a que les pide Walter Ribonetto a los más chicos, resumió: "Depende del partido, pero en general que encaremos, que juguemos para adelante y simple, porque alguna nos va a quedar".

Embed - Luciano Pascual - Godoy Cruz

La necesidad del Tomba: ganar en el Gambarte

Luciano Pascual y sus compañeros sienten por un lado el aliento de la gente y por el otro la ansiedad por lograr una victoria en el Gambarte: "Se entiende la ansiedad de la gente, nosotros también queremos ganar y salimos con esa mentalidad a jugar todos los partidos. Se entiende y nosotros también salimos a ganar".

Convencido, el futbolista surgido en Almirante Brown, ya piensa en el partido del domingo ante Instituto, en el Gambarte: "Vamos a buscar esa victoria y vamos a trabajar toda esta semana para llegar a un triunfo".