Simulador Alpine Es fundamental el trabajo que realizan los pilotos de Alpine fuera de los circuitos.

Conoce los requisitos para trabajar en Alpine

Para postularse hay que seguir una serie de pasos:

Entrar al portal de empleo de Alpine Racing, que opera desde la plataforma Workday, o ir a la web oficial.

Racing, que opera desde la plataforma Workday, o ir a la web oficial. Buscar la posición de interés en la categoría "pasantía" o "internship" en inglés.

Preparar un currículum y una carta de presentación, ambos en inglés .

El Programa de Pasantías de Ingeniería, Aero y Performance le garantiza a los postulantes que adquirirán experiencia en el rubro donde contarán con la última tecnología, a la que no se puede acceder en Argentina, además que podrán realizar lazos con profesionales de élite.

La escudería francesa exigen un alto nivel de inglés además de un avanzado nivel de educación en el área de interés y ser un fanático de la Fórmula 1 y de sus variantes. Franco Colapinto contaba con esas características y fue así que finalmente llegó a cumplir su sueño de competir en las ligas mayores.

Además, desde el LinkedIn de Alpine explicaron que podrán aplicar estudiantes de ingeniería en sistemas, mecánica, automotriz, aeroespacial o aplicada al motorsport.

Enstone - Alpine Alrededor de mil personas trabajan en Enstone, Inglaterra.

El cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán

Viernes 19 de septiembre

Prácticas Libres 1 - A partir de las 5.30.

Prácticas Libres 2 - Desde las 9.

Sábado 20 de septiembre

Prácticas Libres 3: A partir de las 5.30.

Clasificación: Desde las 9.

Domingo 21 de septiembre