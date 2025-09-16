record guinness lego El récord Guinness consistía en correr 100 metros sobre bloques Lego.

El récord Guinness insólito

Gabrielle Wall, de 35 años y madre de dos hijos, es una mujer común que más de una vez se debe haber enfrentado con el caos de juguetes esparcidos por el piso.

Por eso es que decidió transformarlo en un récord Guinness como la "carrera más rápida de 100 metros descalza sobre ladrillos Lego", que exige recorrer una pista cubierta de piezas sueltas de estos icónicos bloques de construcción, sin zapatos ni protecciones.

Embed Gabrielle Wall from New Zealand has become the fastest person to run 100 metres entirely over LEGO.



Her time was 24.75 seconds and had to do the attempt completely barefoot. pic.twitter.com/nSxPdyPR0d — Guinness World Records (@GWR) September 2, 2025

El reto lo realizó el 16 de enero de 2025, en su ciudad natal, bajo la supervisión oficial de las autoridades del récord Guinness. La pista, de 100 metros de longitud, fue pavimentada con 300 kilogramos de Lego donados por la organización benéfica Imagination Station, una entidad neozelandesa que utiliza estos juguetes en clases de robótica y mecánica para niños.

"Romper este récord Guinness era uno de los items en mi lista que armé tras mi problema de salud. Estoy orgullosa de haber empujado mis límites", declaró tras la carrera. Vestida con gafas de sol –presumiblemente para ocultar las lágrimas de dolor, como bromeó la organización–, corrió con determinación.