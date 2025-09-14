record guinness camisetas 2 El récord Guinness de más camisetas de un mismo club.

Florian Thürler, un suizo de 60 años originario, es conocido como "el mayor fan del Liverpool del mundo”. Y ese apodo lo tiene bien puesto ya que acaba de hacer historia al batir el récord Guinness por la mayor colección de camisetas de un solo club.

El coleccionista tiene un total de 1.047 prendas rojas del Liverpool. Este hito del récord Guinness lo logró el 31 de agosto de 2025, coincidiendo con su cumpleaños número 60.

En los 80, Florian Thürler comenzó a viajar por Inglaterra asistiendo a encuentros en Anfield y recolectando souvenirs. La primera camiseta que adquirió fue una réplica de la usada en la Copa de Europa de 1977, cuando el Liverpool conquistó su primera corona continental.

Desde entonces, su colección creció de manera exponencial. No se trataba solo de acumular; cada prenda contaba una historia. Incluye camisetas icónicas de los años 50, raros entrenamientos de los 60, y ediciones conmemorativas de las victorias en la Champions League de 2019 y la Premier League de 2020, firmadas por estrellas como Mohamed Salah.

La pandemia de COVID-19, paradójicamente, aceleró su afición: con más tiempo en casa, organizó su colección y contactó al récord Guinness World Records para validar su logro. El récord anterior, para una colección de un solo club, era inferior, pero Florian Thürler lo superó con creces. Comparado con el récord general de camisetas de fútbol -6.101, del brasileño Cássio Brandão-, este se destaca por su enfoque monolítico en el Liverpool.