Por qué hay que mezclar vinagre y pasta de dientes en un vaso: ¿qué significa?

Esta historia data de la prehistoria, cuando en el antiguo Egipto, en el año 5000 a.C, el vinagre, gracias a este error de elaboración, comenzó a utilizarse como producto alimenticio, conservador natural de alimentos, medicina, bebida y producto de higiene.

¿Qué significa el truco del vinagre y la pasta dental? El vinagre no es el único producto de casa que podemos usar para limpiar, desengrasar, eliminar olores y combatir plagas. La pasta de dientes también puede ser utilizada en el hogar para eliminar manchas difíciles.

Paso a paso: por qué hay que mezclar vinagre y pasta dental en un vaso

El vinagre y la pasta dental, aunque muy diferentes en aspecto y uso, son dos productos cotidianos que compartes una cualidad o beneficio: ambos sirven para limpiar objetos de plata o blanquear zapatillas.

limpiar zapatillas y joyas Utiliza cepillos y paños suaves para no dañar las zapatillas u objetos de plata.

Cabe aclarar que bajo ningún punto hay que mezclar estos productos para uso dental o de higiene personal, solo sirven para limpiar superficies de la casa. Simplemente, debes colocar en un vaso un poco de pasta dental y cucharadas de vinagre blanco de alcohol, la idea es mezclar hasta formar una pasta.

Esta pasta de vinagre y dentífrico se puede colocar directamente sobre las zapatillas blancas y refregar con un cepillo para eliminar las manchas. También puedes colocar esta pasta de vinagre en las joyas de plata o acero quirúrgico, refregar suavemente y eliminar la suciedad. No uses esta mezcla en joyas con apliques, incrustaciones o diamantes.

Un truco y algo más: qué cosas nunca debería limpiar con vinagre y pasta dental

Ya sabes qué significa el truco del vinagre y la pasta de dientes, ahora es importante conocer las advertencias o contras de estos productos. No todo se puede limpiar con vinagre o con pasta dental.

vinagre blanco El vinagre es abrasivo por naturaleza. En algunas superficies puede dañar o corroer las pinturas y materiales.