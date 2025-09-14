Inicio Sociedad vinagre
Truco sencillo

Por qué hay que mezclar vinagre y pasta de dientes en un vaso: ¿qué significa?

La pasta dental y el vinagre combinan sus propiedades de limpieza y desinfección en un producto único. Continúa leyendo para descubrirlo

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Un truco con vinagre y pasta dental muy sencillo

Un truco con vinagre y pasta dental muy sencillo, rápido y efectivo. 

El vinagre es un producto natural y antiguo que hoy usamos para limpias, desengrasar y cocinar algunos alimentos. Sin embargo, la historia de este alimento ácido es mucho más lejana y llamativa. Hoy te voy a compartir un pequeño y sencillo truco con vinagre y pasta dental, dos ingredientes que seguro tienes en el hogar.

pasta dental y vinagre
Existen vinagres fermentados de manzana, vino tinto, vino blanco, arroz y otros alimentos vegetales.&nbsp;

Existen vinagres fermentados de manzana, vino tinto, vino blanco, arroz y otros alimentos vegetales.

El vinagre nace por accidente cuando un vino, en proceso de fermentado, accidentalmente entró en contacto con el aire del ambiente. Las bacterias del fermento, transformaron el alcohol en ácido acético, dando origen a un nuevo producto que hoy conocemos como vinagre.

Esta historia data de la prehistoria, cuando en el antiguo Egipto, en el año 5000 a.C, el vinagre, gracias a este error de elaboración, comenzó a utilizarse como producto alimenticio, conservador natural de alimentos, medicina, bebida y producto de higiene.

¿Qué significa el truco del vinagre y la pasta dental? El vinagre no es el único producto de casa que podemos usar para limpiar, desengrasar, eliminar olores y combatir plagas. La pasta de dientes también puede ser utilizada en el hogar para eliminar manchas difíciles.

Paso a paso: por qué hay que mezclar vinagre y pasta dental en un vaso

El vinagre y la pasta dental, aunque muy diferentes en aspecto y uso, son dos productos cotidianos que compartes una cualidad o beneficio: ambos sirven para limpiar objetos de plata o blanquear zapatillas.

limpiar zapatillas y joyas
Utiliza cepillos y pa&ntilde;os suaves para no da&ntilde;ar las zapatillas u objetos de plata.&nbsp;

Utiliza cepillos y paños suaves para no dañar las zapatillas u objetos de plata.

Cabe aclarar que bajo ningún punto hay que mezclar estos productos para uso dental o de higiene personal, solo sirven para limpiar superficies de la casa. Simplemente, debes colocar en un vaso un poco de pasta dental y cucharadas de vinagre blanco de alcohol, la idea es mezclar hasta formar una pasta.

Esta pasta de vinagre y dentífrico se puede colocar directamente sobre las zapatillas blancas y refregar con un cepillo para eliminar las manchas. También puedes colocar esta pasta de vinagre en las joyas de plata o acero quirúrgico, refregar suavemente y eliminar la suciedad. No uses esta mezcla en joyas con apliques, incrustaciones o diamantes.

Un truco y algo más: qué cosas nunca debería limpiar con vinagre y pasta dental

Ya sabes qué significa el truco del vinagre y la pasta de dientes, ahora es importante conocer las advertencias o contras de estos productos. No todo se puede limpiar con vinagre o con pasta dental.

vinagre blanco
El vinagre es abrasivo por naturaleza. En algunas superficies puede da&ntilde;ar o corroer las pinturas y materiales.&nbsp;

El vinagre es abrasivo por naturaleza. En algunas superficies puede dañar o corroer las pinturas y materiales.

  • Nunca hay que limpiar superficies de mármol, piedras naturales, metales preciosos, pantallas electrónicas y telas muy delicadas con vinagre. El ácido del vinagre puede dañar estas superficies.
  • La pasta de dientes no sirve para limpiar piedras preciosas, muebles de madera, pantallas digitales y tampoco se puede usar para el cabello, la piel o el acné.

Temas relacionados:

Te puede interesar