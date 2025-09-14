La mezcla de dos ingredientes con la que puedes dejar como nueva la goma del lavarropas

La mezcla de dos ingredientes para dejar como nueva la goma del lavarropas

Si la goma del lavarropas no se limpia con frecuencia, puede aparecer moho y otro tipo de suciedad que puede desgastar el elemento. Para evitar eso, se recomienda el uso de una sencilla mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre.

Puedes aplicar el vinagre en un trapo húmedo o usar la mezcla de bicarbonato con agua como una pasta, pero, para una limpieza profunda, puedes dejar el trapo con la solución actuando por un tiempo y luego frotar con un cepillo de dientes viejo antes de secar completamente la goma del lavarropas.

Después de cada lavado, deja la puerta del lavarropas abierta para que la goma se seque completamente y evitar la acumulación de humedad.

vinagre y bicarbonato Esta mezcla es efectiva para dejar como nueva la goma del lavarropas.

Ya lo sabes, si quieres dejar como nueva la goma de tu lavarropas y evitar que se llene de hongos y suciedad, todo lo que tienes que hacer es recurrir a la mezcla de vinagre y bicarbonato de sodio.

