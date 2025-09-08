Inicio Sociedad Mezcla
¡Trucazo casero!

La mezcla de pocos ingredientes que evita el mal olor en los trapos de cocina

Con esta mezcla de pocos ingredientes, eliminarás los malos olores en los trapos y tu cocina se mantendrá más higiénica

Para evitar los malos olores en tu cocina

Para evitar los malos olores en tu cocina, es fundamental tener muchos trapos a disposición.

Muchos son los hogares que denuncian el recurrente problema de tener sus trapos de cocina con mal olor, aunque, por fortuna, existe una sencilla mezcla de ingredientes que puedes utilizar para dejar atrás a este dolor de cabeza y limpiar sin problemas.

Generalmente, un trapo de cocina adquiere malos olores, principalmente por la acumulación de humedad, restos de comida y grasa, que crean un ambiente propicio para la proliferación de bacterias y moho.

Cocina Trapos.jpg
Con el uso frecuente, los trapos de cocina pueden adquirir malos olores

La mezcla que elimina el mal olor en los trapos de cocina

Para combatir este problema, el método casero que tienes que utilizar es el de mezclar vinagre y bicarbonato de sodio, y combinar esta mezcla con la exposición al sol.

Además de eliminar el mal olor del trapo de la cocina, esta mezcla actúa como desinfectante. Es decir, no se creará el propicio ambiente para la proliferación de moho y bacterias.

Todo lo que tienes que hacer es agregar media taza de vinagre blanco en un recipiente con agua caliente. Luego, sumerge el o los trapos con mal olor durante un período de 15 minutos, para después incorporar dos cucharadas de bicarbonato de sodio directamente al agua.

Se recomienda dejar los trapos en remojo por al menos 30 minutos adicionales, aunque en casos de olores intensos puede extenderse hasta una hora.

Vinagre y bicarbonato.jpg
Esta mezcla es efectiva para dejar atrás los malos olores en tu cocina.

Pasado este tiempo, los trapos deben ser enjuagados con agua tibia y limpia, para luego ser puestos al sol con el objetivo de eliminar bacterias y blanquear de forma natural.

Ya lo sabes, si el trapo de tu cocina cuenta con un aroma desagradable, será mejor que utilices esta sencilla mezcla para decirle adiós a los malos olores.

Cada cuánto tiempo lavar los trapos de cocina

Más allá de esta mezcla, una de las preguntas que más se realiza es acerca de la frecuencia con la que se deben de lavar los trapos de cocina.

Debes lavar los trapos de cocina cada dos o tres días si los usas a diario, o como máximo una vez a la semana si el uso es menos frecuente, pero siempre lávalos inmediatamente después de usarlos para limpiar.

El consejo es el de tener muchos de estos trapos a disposición, más que nada para ir rotando su uso. Con esta frecuencia de lavado, mantendrás tu cocina más higiénica.

