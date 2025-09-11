Inicio Sociedad vinagre
Mezclar vinagre de manzana con acondicionador: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La mezcla entre el vinagre de manzana y el acondicionador puede darte grandes beneficios. Descubre cómo utilizarla

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Los beneficios de esta mezcla se dan en el cuidado capilar. 

Muchas personas son las que eligen mezclar productos caseros para obtener grandes beneficios. En este sentido, dos de los ingredientes recomendados son el vinagre de manzana y el clásico acondicionador, que ve potenciados sus efectos con este particular ingrediente casero.

En concreto, los beneficios de usar la mezcla entre el acondicionador y el vinagre de manzana se dan en el ámbito del cuidado capilar.

Acondicionador
Esta mezcla es altamente beneficiosa para la salud de tu cabello.

Por qué se recomienda mezclar vinagre de manzana y acondicionador

Se recomienda mezclar vinagre de manzana y acondicionador para obtener un tratamiento capilar natural que mejora la salud y la apariencia del cabello de manera integral.

El vinagre de manzana tiene propiedades antimicóticas que ayudan a combatir la caspa y a mantener un cuero cabelludo saludable al regular su pH.

Por su parte, el acondicionador fortalece las hebras capilares desde la raíz, y la mezcla en general ayuda a proteger el cabello de la caída excesiva.

Esta mezcla ayuda a cerrar las cutículas del cabello, lo que se traduce en una reducción del frizz, las puntas abiertas y un cabello más suave y manejable.

vinagre de manzana
El vinagre de manzana tiene propiedades beneficiosas para tu cabello.

Además, el acondicionamiento que proporciona esta mezcla ayuda a desenredar el cabello más fácilmente y a prevenir la formación de nudos, disolviendo aquellos productos que pueden opacar el cuero cabelludo.

Paso a paso: cómo utilizar esta mezcla para aprovechar los beneficios

Para obtener beneficios para el cabello, mezcla una o dos cucharadas de vinagre de manzana con la cantidad de acondicionador que usas normalmente en un recipiente. Luego, sigue las recomendaciones que se leen a continuación:

  1. Después de lavar el cabello con champú, aplica la mezcla de vinagre de manzana y acondicionador desde el medio de las hebras hasta las puntas.
  2. Deja actuar por unos minutos.
  3. Enjuaga bien para retirar el producto.
  4. Se recomienda realizar este proceso una o dos veces por semana, según la necesidad del cabello.

El vinagre de manzana siempre debe diluirse, ya que su acidez puede ser muy fuerte para el cabello y el cuero cabelludo. Asimismo, deberás evitar el contacto de esta mezcla con tus ojos.

