Mezclar vinagre de manzana con acondicionador: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por qué se recomienda mezclar vinagre de manzana y acondicionador

Se recomienda mezclar vinagre de manzana y acondicionador para obtener un tratamiento capilar natural que mejora la salud y la apariencia del cabello de manera integral.

El vinagre de manzana tiene propiedades antimicóticas que ayudan a combatir la caspa y a mantener un cuero cabelludo saludable al regular su pH.

Por su parte, el acondicionador fortalece las hebras capilares desde la raíz, y la mezcla en general ayuda a proteger el cabello de la caída excesiva.

Esta mezcla ayuda a cerrar las cutículas del cabello, lo que se traduce en una reducción del frizz, las puntas abiertas y un cabello más suave y manejable.

El vinagre de manzana tiene propiedades beneficiosas para tu cabello.

Además, el acondicionamiento que proporciona esta mezcla ayuda a desenredar el cabello más fácilmente y a prevenir la formación de nudos, disolviendo aquellos productos que pueden opacar el cuero cabelludo.

Paso a paso: cómo utilizar esta mezcla para aprovechar los beneficios

Para obtener beneficios para el cabello, mezcla una o dos cucharadas de vinagre de manzana con la cantidad de acondicionador que usas normalmente en un recipiente. Luego, sigue las recomendaciones que se leen a continuación:

Después de lavar el cabello con champú, aplica la mezcla de vinagre de manzana y acondicionador desde el medio de las hebras hasta las puntas. Deja actuar por unos minutos. Enjuaga bien para retirar el producto. Se recomienda realizar este proceso una o dos veces por semana, según la necesidad del cabello.

El vinagre de manzana siempre debe diluirse, ya que su acidez puede ser muy fuerte para el cabello y el cuero cabelludo. Asimismo, deberás evitar el contacto de esta mezcla con tus ojos.