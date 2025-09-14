Esta es la única provincia en alerta por fuertes lluvias este lunes 15 de septiemre

mapa_alertas - 2025-09-14T083609.380
Esta es la única zona afectada este lunes
Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.
Recomendaciones
El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de lluvias a las provincias
lluvia fuerte
Toma las medidas necesarias para cuidarte
- Evitá actividades al aire libre
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.