Inicio Sociedad Alerta
Clima

Alerta por viento Zonda este miércoles en Mendoza: qué zonas se verán afectadas, según el SMN

Estas es la zona que se verá afectada con la llegada del viento Zonda a lo largo de este miércoles. Sigue leyendo para conocer los detalles del alerta

Luciana Biondo Torres
Por Luciana Biondo Torres [email protected]
Evita salir durante un alerta de Zonda

Evita salir durante un alerta de Zonda

Sigue el viento Zonda en la provincia de Mendoza y el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes ráfagas de viento a la provincia este miércoles 10 de septiembre. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte del fenómeno.

Alerta viento Zonda

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.

mapa_alertas - 2025-09-10T081949.156
Estas son las zonas afectadas este mi&eacute;rcoles

Estas son las zonas afectadas este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuerte viento Zonda a la provincia de Mendoza. El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.

En el resto del área se prevén vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h y ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Medidas de protección

El SMN compartió las medidas que se deben tomar frente a la llegada de viento Zonda

viento zonda auto
Toma las medidas necesarias para cuidarte del viento Zonda&nbsp;

Toma las medidas necesarias para cuidarte del viento Zonda

  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Mantenete alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.
  • No estaciones tu vehículo bajo los árboles.
  • Mantené cerrada tu casa de la manera más hermética posible.
  • En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Temas relacionados:

Te puede interesar