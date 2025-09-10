Alerta por viento Zonda este miércoles en Mendoza: qué zonas se verán afectadas, según el SMN

mapa_alertas - 2025-09-10T081949.156
Estas son las zonas afectadas este miércoles
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuerte viento Zonda a la provincia de Mendoza. El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.
En el resto del área se prevén vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h y ráfagas que pueden superar los 70 km/h.
Medidas de protección
El SMN compartió las medidas que se deben tomar frente a la llegada de viento Zonda
viento zonda auto
Toma las medidas necesarias para cuidarte del viento Zonda
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.
- No estaciones tu vehículo bajo los árboles.
- Mantené cerrada tu casa de la manera más hermética posible.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.