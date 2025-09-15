La razón por la que Colapinto podría ser sancionado en la Fórmula 1

Según el reglamento, un auto no puede utilizar más de cuatro ICE, MGU-H, MGU-K y turbocompresores al año. Colapinto ya está usando su quinto motor de la temporada y además el mismo llega bastante gastado.

En el caso de que Alpine decida reemplazar el motor de la monoplaza, lo que parece inminente, Colapinto será sancionado con la pérdida de cinco puestos en parrilla de largada por cada componente nuevo que se instale.

Colapinto sufre la herencia del piloto Jack Doohan, que en seis carreras con ese mismo A525 hasta el GP de Miami gastó hasta tres de los cupos en algunas partes del impulsor fabricado por Renault.

El circuito callejero de Bakú, donde se correrá el Gran Premio de Azerbaiyán, es una pista de máxima exigencia para los motores, donde se espera que Alpine sufra en la clasificación y termine en los puestos de atrás.

Colapinto alpine (2) Colapinto no es el único piloto en esta situación.

La sanción a Colapinto durante la próxima jornada de Fórmula 1 podría significar una ventaja en la siguiente cita, en Singapur el 5 de octubre, un trazado más técnico donde la potencia no es tan determinante. Al menos así lo entiende el equipo Alpine.

Qué otros pilotos están en riesgo

En la previa del Gran Premio de Azerbaiyán, lo cierto es que Colapinto no es el único piloto que se encuentra en esta misma situación. Los nombres anotados en la lista oficial de la FIA son los siguientes: