Mataron a su hijo de 18 meses con una aguja clavada en la espalda y fueron condenados a perpetua.

Condena pareja asesina La pareja que maltrató, torturó y mató al bebé de 18 meses con una aguja clavada en la espalda, fue condenada a prisión perpetua. Foto gentileza perfil.com

Durante el juicio desarrollado en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Quilmes, un jurado popular había declarado culpable a la pareja, el 4 de setiembre pasado, pero faltaba que el Tribunal definiera la condena.

De acuerdo a los fundamentos del fallo, Aquino fue hallada responsable del delito de “homicidio agravado por tratarse del descendiente y por haberse cometido con ensañamiento y alevosía”, mientras que su pareja fue condenado por “homicidio agravado por ensañamiento y alevosía”.

En el caso de Yésica Aquino, los fisdcales tuvieron en cuenta el agravante del vínculo, ya que León era el menor de sus seis hijos. Varios de los ellos, de entre 8 y 16 años, afirmaron haber padecido maltratos por parte de la pareja. Además se compróbó que el pequeño sufrió diferentes tipos de torturas.

El menor presentaba entre otras lesiones, hematomas, pinchazos y tenía una aguja de 2,5 centímetros oxidada clavada en su espalda, herida que le provocó una “septicemia traumática”, ocasionándole la muerte.

Ambos acusados se declararon inocentes durante el juicio, y pidieron la absolución, mientras que el abogado de Fernández sostuvo que las lesiones pudieron haberse producido en el hospital. Además, el defensor de la mujer planteó que su defendida no buscó la muerte de su hijo y reclamó que se la juzgara por un delito menor.

A su turno, la Fiscalía describió un cuadro sistemático de "maltrato hacia el pequeño y sus hermanos como caminos de pan en la cuna para atraer hormigas, golpizas con palos, mordeduras, baños de agua helada, ahogamientos simulados, pinchazos con agujas y otras prácticas aberrantes", lo que fue considerado por los integrantes del Tribunal.

Tras la descompensación del León, el 19 de septiembre de 2021 fue llevado al hospital Hospital Evita Pueblo y luego derivado al hospital El Cruce de Florencio Varela, donde murió tras varios días de agonía. Días después, el informe de la autopsia confirmó que el niño murió por múltiples lesiones y confirmó la presencia de una aguja de tejer de 2,5 centímetros clavada en su espalda, que le provocó una hemorragia y una septicemia fatal.

Condena pareja familiares Familiares del pequeño asesinado por la pareja reclamaron justicia durante el juicio celebrado en los Tribunales de Quilmes. Foto gentileza clarin.com

En las últimas horas, el Tribunal integrado por los jueces Cecilia Maffei, Fernando Celesia y Julia Rutigliano fallaron por "unanimidad", condenando a Aquino y Fernández a prisión perpetua por el brutal asesinato de su hijo. Esa pena había solicitado la fiscal María de los Ángeles Attarian Mena, quien al presentar sus alegatos aseguró que el pequeño León "tuvo un sufrimiento totalmente innecesario hasta su muerte".

Esta condena llevó una cuota de alivio a familiares del pequeño, entre ellos Ayelén Aquino, tía del pequeño y hermana de la asesina, quien en su historia de la red social Facebook escribió: "Se hizo Justicia. Como dijo mi hermana, nosotras no ganamos nada, al contrario, perdimos a Leóncito en el camino. Lo único que nos alivia es saber que él si ahora va poder descansar en paz".