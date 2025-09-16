/* DATOS ESTRUCTURADOS */ /* DISCONTINUADO: DATOS ESTRUCTURADOS */
Mataron a su hijo de 18 meses con una aguja clavada en la espalda y fueron condenados a perpetua

La pareja que maltrató, torturó y mató al bebé de 18 meses con una aguja clavada en la espalda, fue condenada a prisión perpetua luego de que un jurado popular la declarara culpable

Por UNO
Foto gentileza tn.com.ar

La pareja que mató a su hijo de 18 meses al clavarle una aguja en la espalda fue condenada a prisión perpetua por la Justicia Bonaerense luego de que días pasados un jurado popular había declarado culpables a los padres del pequeño.

La condena a prisión perpetua recayó sobre la pareja inregrada por Yésica Aquino y Roberto Fernández, por el asesinato del bebé de 18 meses, León Aquino, quien murió con una aguja en la espalda, en vivienda que habitaban en el Barrio Villa Mitre, en la localidad de Berazategui.

El crimen ocurrió en setiembre de 2021, y en aquel momento los médicos que atendieron al pequeño advirtieron queresentaba golpes, pinchazos y mordeduras, por lo que inmediatamente contactaron a autoridades policiales y judiciales.

Condena pareja asesina
La pareja que maltrató, torturó y mató al bebé de 18 meses con una aguja clavada en la espalda, fue condenada a prisión perpetua.

Durante el juicio desarrollado en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Quilmes, un jurado popular había declarado culpable a la pareja, el 4 de setiembre pasado, pero faltaba que el Tribunal definiera la condena.

De acuerdo a los fundamentos del fallo, Aquino fue hallada responsable del delito de “homicidio agravado por tratarse del descendiente y por haberse cometido con ensañamiento y alevosía”, mientras que su pareja fue condenado por “homicidio agravado por ensañamiento y alevosía”.

En el caso de Yésica Aquino, los fisdcales tuvieron en cuenta el agravante del vínculo, ya que León era el menor de sus seis hijos. Varios de los ellos, de entre 8 y 16 años, afirmaron haber padecido maltratos por parte de la pareja. Además se compróbó que el pequeño sufrió diferentes tipos de torturas.

El menor presentaba entre otras lesiones, hematomas, pinchazos y tenía una aguja de 2,5 centímetros oxidada clavada en su espalda, herida que le provocó una septicemia traumática”, ocasionándole la muerte.

Ambos acusados se declararon inocentes durante el juicio, y pidieron la absolución, mientras que el abogado de Fernández sostuvo que las lesiones pudieron haberse producido en el hospital. Además, el defensor de la mujer planteó que su defendida no buscó la muerte de su hijo y reclamó que se la juzgara por un delito menor.

A su turno, la Fiscalía describió un cuadro sistemático de "maltrato hacia el pequeño y sus hermanos como caminos de pan en la cuna para atraer hormigas, golpizas con palos, mordeduras, baños de agua helada, ahogamientos simulados, pinchazos con agujas y otras prácticas aberrantes", lo que fue considerado por los integrantes del Tribunal.

Tras la descompensación del León, el 19 de septiembre de 2021 fue llevado al hospital Hospital Evita Pueblo y luego derivado al hospital El Cruce de Florencio Varela, donde murió tras varios días de agonía. Días después, el informe de la autopsia confirmó que el niño murió por múltiples lesiones y confirmó la presencia de una aguja de tejer de 2,5 centímetros clavada en su espalda, que le provocó una hemorragia y una septicemia fatal.

Condena pareja familiares
Familiares del pequeño asesinado por la pareja reclamaron justicia durante el juicio celebrado en los Tribunales de Quilmes.

En las últimas horas, el Tribunal integrado por los jueces Cecilia Maffei, Fernando Celesia y Julia Rutigliano fallaron por "unanimidad", condenando a Aquino y Fernández a prisión perpetua por el brutal asesinato de su hijo. Esa pena había solicitado la fiscal María de los Ángeles Attarian Mena, quien al presentar sus alegatos aseguró que el pequeño León "tuvo un sufrimiento totalmente innecesario hasta su muerte".

Esta condena llevó una cuota de alivio a familiares del pequeño, entre ellos Ayelén Aquino, tía del pequeño y hermana de la asesina, quien en su historia de la red social Facebook escribió: "Se hizo Justicia. Como dijo mi hermana, nosotras no ganamos nada, al contrario, perdimos a Leóncito en el camino. Lo único que nos alivia es saber que él si ahora va poder descansar en paz".

