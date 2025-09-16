La casa prefabricada que venden en Mercado Libre por $9 millones

Ventajas de una casa prefabricada

La construcción en seco, como sistema, representa una alternativa moderna y eficaz a la construcción tradicional húmeda. Las ventajas de una casa prefabricada son múltiples:

Reducción de tiempos de ejecución.

Menor generación de residuos.

Optimización de recursos.

Flexibilidad en el diseño que permite adaptarse a diversas necesidades y estilos.

No obstante, no todas las "llave en mano" son lo que parecen, y aquí radica la importancia de una información transparente.

Un punto fundamental a destacar es que, en la mayoría de los casos, una casa prefabricada a entregar corresponde a una "obra gris". Esto significa que se obtiene una estructura sólida y funcional, pero que requiere de una etapa posterior de terminaciones para ser habitable. La aclaración "no es llave en mano" es un recordatorio vital para el comprador. Este modelo de venta responde a una lógica de especialización: el fabricante se enfoca en la eficiencia de la estructura, dejando las terminaciones a cargo del propietario o de terceros.

Una alternativa a las casas prefabricadas es la Tiny House que venden en Mercado Libre.

Casa prefabricada 3 Otro modelo de casa prefabricada que venden en Mercado Libre.

¿Qué incluye generalmente una casa prefabricada en su fase de obra gris?

Estructura Base y Aberturas:

Puerta inyectada de frente (para mayor seguridad y aislamiento).

Puertas placa en habitaciones y baños.

Ventanas de aluminio blanco con vidrio, provistas para el cerramiento exterior.

Instalaciones Cruciales (preparadas):

Cañería para agua fría y caliente (termofusión) en cocina y baño, listas para conectar.

Cajas y caños para la instalación eléctrica, facilitando el cableado posterior.

Revestimientos y Cerramientos:

Revestimiento interior con placa de yeso, preparando las paredes para pintura o empapelado.

Revestimiento exterior con placa cementicia, que asegura durabilidad y resistencia a las inclemencias del tiempo.

Cielorraso de yeso.

Cubierta de techo con chapa trapezoidal de 25mm, un material robusto y eficiente.

Es importante dejar en claro lo que no se incluye, para evitar sorpresas y gestionar expectativas. El concepto de "plataforma", "base", "piso" o "accesorios" suele quedar fuera de la oferta inicial. Esto implica que el terreno debe estar preparado y nivelado, y que la losa o cimentación sobre la que se asentará la estructura es responsabilidad del adquirente. Tampoco se incluyen los elementos finales como artefactos sanitarios, griferías, revestimientos de pisos, pintura, entre otros detalles que transforman la obra gris en un hogar completo.