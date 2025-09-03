Inicio Sociedad Tiny House
Solución habitacional

Ni casa contenedor ni casa prefabricada: Tiny House, la casa que está en Mercado Libre por $13,2 millones

La construcción en seco se consolida con el estilo de casa Tiny House: una solución rápida y eficiente para múltiples usos

Por UNO
Tiny House

Tiny House, una alternativa de la construcción en seco.

Una Tiny House se presenta como una solución versátil, especialmente en el desarrollo de módulos prefabricados, que ofrecen una respuesta ágil a diversas necesidades, desde una oficina hasta una vivienda temporal o un espacio de estudio.

Tiny House 1
La Tiny House que venden por Mercado Libre tiene 15 m2.

La vivienda tipo Tiny House que está en Mercado Libre tiene 3 x 5 metros, es decir que abarca una superficie de 15 m2. Su proceso de fabricación y montaje deja en claro las ventajas inherentes de este sistema. La estructura de esta solución habitacional se apoya sobre pilotes de cemento y una base de madera tratada que garantiza estabilidad y durabilidad. Sobre esta base se instalan fenólicos y paneles SIP termoacústicos, un moderno material que proporciona un aislamiento superior, tanto para el frío como para el calor y el ruido. Como resultado se optimiza el consumo energético y mejora el confort interior.

Tiny House: así son las terminaciones y el interior

  • La terminación de una Tiny House se lleva al extremo, incluyendo zinguería para una correcta evacuación del agua.
  • El interior se finaliza con Durlock y pintura, lo que ofrece un acabado liso y moderno.
  • En cuanto a las aberturas, el módulo incorpora dos ventanas de la línea Herrero, conocidas por su robustez.
  • El suelo se recubre con piso flotante clásico y zócalos, que añaden calidez y funcionalidad.
Tiny House 3
Ni prefabricada ni contenedor: Tiny House.&nbsp;

Finalmente, el módulo viene con una instalación eléctrica completa, que incluye cuatro plafones LED en el interior y dos bidireccionales en el exterior. Esto proporciona una iluminación adecuada y eficiente.

Además la versatilidad de este sistema se refleja en la posibilidad de personalizar la terminación exterior, con opciones a elegir entre madera, Tarquini o chapa, lo que permite adaptar su estética al entorno o al gusto del cliente.

Este tipo de construcciones en seco demuestra que es posible lograr resultados de alta calidad en menor tiempo, reduciendo costos y minimizando el impacto ambiental.

