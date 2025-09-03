Ni casa contenedor ni casa prefabricada: Tiny House, la casa que está en Mercado Libre por $13,2 millones

Tiny House: así son las terminaciones y el interior
- La terminación de una Tiny House se lleva al extremo, incluyendo zinguería para una correcta evacuación del agua.
- El interior se finaliza con Durlock y pintura, lo que ofrece un acabado liso y moderno.
- En cuanto a las aberturas, el módulo incorpora dos ventanas de la línea Herrero, conocidas por su robustez.
- El suelo se recubre con piso flotante clásico y zócalos, que añaden calidez y funcionalidad.
Tiny House 3
Ni prefabricada ni contenedor: Tiny House.
Finalmente, el módulo viene con una instalación eléctrica completa, que incluye cuatro plafones LED en el interior y dos bidireccionales en el exterior. Esto proporciona una iluminación adecuada y eficiente.
Además la versatilidad de este sistema se refleja en la posibilidad de personalizar la terminación exterior, con opciones a elegir entre madera, Tarquini o chapa, lo que permite adaptar su estética al entorno o al gusto del cliente.
Este tipo de construcciones en seco demuestra que es posible lograr resultados de alta calidad en menor tiempo, reduciendo costos y minimizando el impacto ambiental.