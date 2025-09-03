Ni casa contenedor ni casa prefabricada: Tiny House, la casa que está en Mercado Libre por $13,2 millones

Una Tiny House se presenta como una solución versátil, especialmente en el desarrollo de módulos prefabricados, que ofrecen una respuesta ágil a diversas necesidades, desde una oficina hasta una vivienda temporal o un espacio de estudio.

Tiny House 1 La Tiny House que venden por Mercado Libre tiene 15 m2.

La vivienda tipo Tiny House que está en Mercado Libre tiene 3 x 5 metros, es decir que abarca una superficie de 15 m2. Su proceso de fabricación y montaje deja en claro las ventajas inherentes de este sistema. La estructura de esta solución habitacional se apoya sobre pilotes de cemento y una base de madera tratada que garantiza estabilidad y durabilidad. Sobre esta base se instalan fenólicos y paneles SIP termoacústicos, un moderno material que proporciona un aislamiento superior, tanto para el frío como para el calor y el ruido. Como resultado se optimiza el consumo energético y mejora el confort interior.