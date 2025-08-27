Ni casa contenedor, ni casa prefabricada: Tiny House, la casa que está en Mercado Libre por $12,5 millones

La empresa que ofrece esta Tiny House es Construcciones Bahía Patagonia y se trata de una propuesta disruptiva. Su módulo habitacional no es solo una estructura, sino un claro ejemplo de cómo la construcción en seco puede revolucionar el sector, ofreciendo una alternativa superior a los métodos tradicionales.

Tiny House 3 La Tiny House que ofrecen por Mercado Libre.

Cómo es una Tiny House

La clave de este sistema habiitacional de construcción en seco radica en la utilización de paneles SIP (Structural Insulated Panels) para sus paredes. Esta tecnología no solo acelera notoriamente los tiempos de montaje, sino que también ofrece un aislamiento térmico y acústico de primer nivel.