Ni casa contenedor, ni casa prefabricada: Tiny House, la casa que está en Mercado Libre por $12,5 millones

Las casas estilo Tiny House son una solución habitacional para los requerimientos de la vida moderna. Estilo y funcionalidad

Por UNO
Tiny House, la tendencia de las casas de construcción en seco.

La empresa que ofrece esta Tiny House es Construcciones Bahía Patagonia y se trata de una propuesta disruptiva. Su módulo habitacional no es solo una estructura, sino un claro ejemplo de cómo la construcción en seco puede revolucionar el sector, ofreciendo una alternativa superior a los métodos tradicionales.

La Tiny House que ofrecen por Mercado Libre.

Cómo es una Tiny House

La clave de este sistema habiitacional de construcción en seco radica en la utilización de paneles SIP (Structural Insulated Panels) para sus paredes. Esta tecnología no solo acelera notoriamente los tiempos de montaje, sino que también ofrece un aislamiento térmico y acústico de primer nivel.

Tiby House baño
Así es el baño de una Tiny House que ofrecen en Mercado Libre.

  • Las dimensiones exteriores de 5.91 metros de largo, 2.40 de ancho y 2.44 de altura hacen que este módulo se presente como una solución versátil, ideal para diversos usos, desde una vivienda unifamiliar hasta un espacio de trabajo o estudio.
  • El diseño interior, aunque compacto, es funcional y completo, sin dejar de lado la estética. El piso vinílico simil madera aporta calidez y es de fácil mantenimiento, mientras que las dos ventanas corredizas de aluminio y la puerta de ingreso de 80 cm garantizan una adecuada iluminación y ventilación.
  • El módulo viene con un baño completo, que incluye ducha, inodoro y lavamanos.
  • La cocina no se queda atrás, con un bajo mesada, bacha completa y anafe, ideal para las necesidades diarias.
  • La empresa ha puesto un énfasis particular en la seguridad y la funcionalidad. La instalación eléctrica reglamentaria está pensada para cubrir todas las necesidades, incluyendo tomas para aire acondicionado y otros electrodomésticos, y para la seguridad, una toma para luz de emergencia.
  • Además, la posibilidad de añadir opcionales como aire acondicionado, calefón eléctrico o rejas, permite una personalización acorde a las necesidades del cliente.
Tiny House interior 2
El interior de una Tiny House en detalle.&nbsp;

La mencionada empresa instala estos módulos en cualquier punto del país (no está incluido en el precio) pero es un valor agregado que amplía el alcance de esta solución eficiente y moderna. Además da una facilidad de 6 cuotas para pagarla.

