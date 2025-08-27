La necesidad de soluciones habitacionales rápidas, eficientes, ecológicas y perdurables está cada vez más presente en la población. En este panorama una casa contenedor o una casa prefabricada son buenas alternativas. Sin embargo las Tiny House se acomodan entre las preferencias del mercado. Un ejemplo es la Tiny House que venden en Mercado Libre por $12,5 millones.
Ni casa contenedor, ni casa prefabricada: Tiny House, la casa que está en Mercado Libre por $12,5 millones
Las casas estilo Tiny House son una solución habitacional para los requerimientos de la vida moderna. Estilo y funcionalidad