Diez años de mística ricotera: La Kermesse de Los Decoradores regresa a Mendoza

En 2017, bautizados inicialmente como “Kermesse Redonda”, comenzaron a recorrer los escenarios nacionales, reviviendo los himnos de la legendaria banda platense y evocando el espíritu de Patricio Rey.

Ese año también marcó el ingreso del baterista y productor Hernán Aramberri, quien fue parte de Patricio Rey en sus últimos discos y luego de Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, y que reemplazó a Sidoti tras su partida por proyectos personales.

Embed - La Kermesse en Obras - Un ángel para tu soledad

Con el correr de las presentaciones, la banda pasó a llamarse definitivamente La Kermesse de Los Decoradores. Hasta hoy realizaron más de un centenar de shows en diferentes ciudades de Argentina y de Uruguay, incluyendo el Estadio Obras al aire libre con una convocatoria multitudinaria, y festivales como el Cosquín Rock.

Actualmente, la banda se completa con Jorge Cabrera (voz), Oscar Kamienomosky (segunda guitarra) y Mariano Pirato (teclado y voz). Este show aniversario promete ser una experiencia musical intensa que celebra el camino recorrido y el vínculo inquebrantable con su público, manteniendo la inextinguible esencia ricotera en el rock nacional.