Este sábado

Diez años de mística ricotera: La Kermesse de Los Decoradores regresa a Mendoza

El show promete ser un verdadero ritual que mantendrá viva la llama del espíritu redondo

Por UNO
La kermesse de los Decoradores celebra 10 años en Mendoza.

La Kermesse de Los Decoradores, la banda integrada por miembros históricos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, vuelve a Mendoza este fin de semana para celebrar su primera década de trayectoria. Será el sábado 30 de agosto a las 20:30 en el Arena Maipú Stadium (Maza y Emilio Civit, Maipú). Las entradas se encuentran disponibles en Ticketek.com.ar y en las boleterías del Arena.

La Kermesse celebra 10 años desde la formación de Los Decoradores, una banda nacida de la unión de dos proyectos (SemiDawi y The Comando Pickless) que compartían el mismo legado musical. El grupo está conformado por exintegrantes fundamentales de Los Redondos: Semilla Bucciarelli (bajo), Sergio Dawi (saxo), Tito Fargo (guitarra) y Hernán Aramberri (batería), quienes reviven los himnos de la legendaria banda platense.

Desde 2015, el proyecto ha recorrido escenarios de Argentina y Uruguay, transformándose en un ritual que convoca a varias generaciones de fanáticos. La banda no solo toca las canciones que hicieron historia, sino que también las actualiza con la energía de su formación actual. La Kermesse, además, ha contado con la colaboración de otros músicos con pasado ricotero, así como de figuras de diversos géneros, enriqueciendo su propuesta.

En 2017, bautizados inicialmente como “Kermesse Redonda”, comenzaron a recorrer los escenarios nacionales, reviviendo los himnos de la legendaria banda platense y evocando el espíritu de Patricio Rey.

Ese año también marcó el ingreso del baterista y productor Hernán Aramberri, quien fue parte de Patricio Rey en sus últimos discos y luego de Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, y que reemplazó a Sidoti tras su partida por proyectos personales.

Embed - La Kermesse en Obras - Un ángel para tu soledad

Con el correr de las presentaciones, la banda pasó a llamarse definitivamente La Kermesse de Los Decoradores. Hasta hoy realizaron más de un centenar de shows en diferentes ciudades de Argentina y de Uruguay, incluyendo el Estadio Obras al aire libre con una convocatoria multitudinaria, y festivales como el Cosquín Rock.

Actualmente, la banda se completa con Jorge Cabrera (voz), Oscar Kamienomosky (segunda guitarra) y Mariano Pirato (teclado y voz). Este show aniversario promete ser una experiencia musical intensa que celebra el camino recorrido y el vínculo inquebrantable con su público, manteniendo la inextinguible esencia ricotera en el rock nacional.

