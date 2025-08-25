La obra teatral "Mi querido Presidente" tendrá una única función el sábado 30 de agosto a las 21 en el Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz. La propuesta se muestra como una de las más atractivas de este fin de semana. Las entradas están a la venta a través de Entradaweb y en la boletería del teatro. La preventa inicial de ofrece precios accesibles desde $24.000 para un cupo limitado de 200 localidades.
"Mi Querido Presidente": Solá y De La Cruz traen a Mendoza esta comedia de calle Corrientes
