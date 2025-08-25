Inicio Espectáculos Fin de semana
Este sábado

"Mi Querido Presidente": Solá y De La Cruz traen a Mendoza esta comedia de calle Corrientes

La pieza teatral llega a Mendoza con un elenco de lujo que marca el regreso del prestigioso actor Miguel Ángel Solá y la química actoral del uruguayo Maxi De La Cruz. Entradas a la venta

Miguel Ángel Solá y Maxi De La Cruz en Mendoza con la comedia "Mi Querido Presidente".

La obra teatral "Mi querido Presidente" tendrá una única función el sábado 30 de agosto a las 21 en el Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz. La propuesta se muestra como una de las más atractivas de este fin de semana. Las entradas están a la venta a través de Entradaweb y en la boletería del teatro. La preventa inicial de ofrece precios accesibles desde $24.000 para un cupo limitado de 200 localidades.

Mi querido presidente: precios de las entradas

  • Platea Baja - Filas 01 a fila 12: $32.000.
  • Platea Baja - Filas 13 a fila 24: $27.000.
  • Platea Alta - $24.000.
Maxi De La Cruz y Miguel &Aacute;ngel Sol&aacute;.

Maxi De La Cruz y Miguel Ángel Solá.

"Mi Querido Presidente": sinopsis de la obra

Catalogada por la crítica como "la comedia del año", "Mi Querido Presidente" propone una trama tan delirante como actual. La acción se centra en un momento crucial: el flamante presidente de la República (interpretado por el comediante uruguayo Maxi De La Cruz) está a punto de dar su discurso de asunción, pero un imprevisto absurdo pone en jaque su imagen ante el país.

Desesperado por mantener la compostura, el presidente recurre a un afamado psiquiatra, encarnado por el reconocido actor argentino Miguel Ángel Solá. En el lapso de una hora, se desarrolla un intenso duelo verbal y psicológico entre ambos personajes, cargado de humor, manipulación y giros inesperados que mantienen al público expectante y con una sonrisa en el rostro.

Dirigida por Max Otranto, la pieza teatral que podrá verse este sábado en Mendoza es una adaptación de la obra de los autores franceses Mathieu Delaporte y Alexandre de la Patelliere, conocidos por su habilidad para crear comedias inteligentes.

La puesta destaca la solidez interpretativa y la notable química en escena de Solá y De La Cruz, dos figuras de peso que prometen una noche de entretenimiento de primer nivel. Es una oportunidad para ver en Mendoza una obra que ha sido ampliamente elogiada por su capacidad de mezclar la risa con la reflexión.

