Le pegaron 4 tiros en el pecho, baleado llegó a la casa de un familiar y quedó internado

El joven herido llegó hasta la casa de un familiar a pocos metros de donde fue atacado y lo asistieron de inmediato.

El baleado en Las Heras quedó internado

Cuando vieron que estaba casi bañado en sangre lo subieron a un auto y lo llevaron hasta el Hospital Carrillo, donde los médicos constataron que había sido baleado 4 veces en el pecho.

Lo estabilizaron e inmediatamente dispusieron su traslado al Hospital Lagomaggiore para una mejor asistencia, ya que las balas quedaron alojadas dentro de su cuerpo.

Mientras, personal de Investigaciones trata de determinar quiénes fueron los autores que dejaron al joven baleado, para seguir con la causa y detenerlos.