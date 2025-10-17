Le pegaron 4 tiros en el pecho, baleado llegó a la casa de un familiar y quedó internado

Un joven de 24 años fue atacado a tiros en Las Heras por personas con quienes tiene problemas hace tiempo. Los vecinos indicaron que los autores interceptaron a la víctima cuando circulaba en moto. El baleado quedó internado en el Hospital Lagomaggiore.
El violento episodio sucedió en las inmediaciones de calles México y Resistencia, de Las Heras, alrededor de las 19.30 del jueves cuando el joven de 24 años circulaba en su moto de 150 cilindradas.
La víctima fue interceptada por personas con las que tiene problemas de vieja data. Allí se enfrentaron en una riña, la cual terminó cuando sus adversarios sacaron un arma de fuego y le dispararon.
El joven herido llegó hasta la casa de un familiar a pocos metros de donde fue atacado y lo asistieron de inmediato.
Cuando vieron que estaba casi bañado en sangre lo subieron a un auto y lo llevaron hasta el Hospital Carrillo, donde los médicos constataron que había sido baleado 4 veces en el pecho.
Lo estabilizaron e inmediatamente dispusieron su traslado al Hospital Lagomaggiore para una mejor asistencia, ya que las balas quedaron alojadas dentro de su cuerpo.
Mientras, personal de Investigaciones trata de determinar quiénes fueron los autores que dejaron al joven baleado, para seguir con la causa y detenerlos.