Agenda fin de semana en Mendoza: del Festival Montaña a obras de teatro como "Verona" y "Lluvia y arcoíris"

MÚSICA CORAL. Este viernes 17 de octubre, a las 21, en la Sala Elina Alba (Gutiérrez 204, Ciudad) se ofrecerá un concierto del cxoro Acrux, con un repertorio tan diverso como cautivante, donde conviven piezas clásicas y populares interpretadas con una sensibilidad y precisión excepcionales.

Coro Acrux El Coro Acrux, este viernes en la sala Elina Alba.

La presentación promete ofrecer una velada de excelencia musical, donde la voz se transformará en el punto de encuentro entre diversas tradiciones, emociones y estilos. La entrada será gratuita.

TEATRO-STAND-UP. El show de Nachito Saralegui, este viernes 17 octubre a las 21 en el Teatro Selectro (Capitán de Fragata Moyano 102, Ciudad). Humor y reflexiones desopilantes para reír a lo largo de una hora.

Nachito Saralegui.jpg Nachito Saralegui en el Selectro, este viernes.

TEATRO-HUMOR. “La C.I.T.A.” vuelve al Teatro Tajamar el viernes 17 de octubre a las 22, un encuentro entre Delia y Walter planeado para ser perfecto… hasta que todo empieza a descontrolarse. Esta obra mezcla música, tecnología y humor en una historia donde las emociones no siempre responden a los protocolos, pero sí garantizan una noche inolvidable. Entradas a la venta en EntradaWeb.

SÁBADO 18 DE OCTUBRE

MUSICA-RECITALES. Este sábado Mendoza pondrá en marcha por primera vez el Festival Montaña que convoca grandes bandas y artistas como No Te Va Gustar, El Kuelgue, Dillom, Trueno o Cruzando el Charco, entre otros. Las puertas del Multiespacio Cultural Luján de Cuyo (Acceso Sur y Quintana) se abrirán a las 16.30. Quedan pocas entradas y se pueden conseguir en Tuentrada.com.

No Te Va Gustar.jpg

MÚSICA-RECITAL. La serie de conciertos "Candlelight" se presentará en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad) con dos funciones programadas, a las 19 y 21:30. Esta experiencia musical en vivo busca ofrecer una experiencia sensorial única: dos tributos instrumentales a los grandes éxitos de Coldplay y Luis Miguel. Entradas en venta en boletería del teatro.

Candlelight

MÚSICA-HEAVY METAL. Desde las 20, este sábado 18 de octubre habrá un encuentro de heavy metal junto a las bandas Enki Rock, Motocerdos, 7 Ojos y Lecter. Entrada gratuita. El festival metalero llamado Wine Metal Fest se hará en el Teatro Pulgarcito, parque General San Martín, desde las 20. La entrada es gratuita.

TEATRO. La compañía mendocina Gótico Teatro vuelve a la escena con su producción: "Lluvia y arcoíris", la versión local de la obra escrita por Gabriel Patolsky. La función será el sábado 18 de octubre a las 21:30 en el Teatro El Círculo (O. V. Andrade 510, 2do piso, Ciudad). Las entradas se pueden adquirir a través de Andes Tickets o en la boletería del teatro el día de la función (sujeto a disponibilidad).

Gótico Teatro 4

TEATRO. Sábado 18 a las 21 en Espacio cultural Julio Le Parc (camarín de la Sala Tito Francia, Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén). Se presenta la obra teatral Verona. Se trata de una pieza escrita por Claudia Piñeiro y la segunda producción de Las Cariatides bajo la dirección de Melody Moro.

Verona Verona está interpretada por las actrices Laly Rey, Celeste Domínguez y Laura Salinas y m´sa de 15 actores

Verona está interpretada por las actrices Laly Rey, Celeste Domínguez y Laura Salinas, además participan más de 15 actores y actrices secundarias. La sinposis detalla: "En la fiesta de cumpleaños número 70 de Amanda, sus tres hijas se encuentran en el baño de la casa familiar y sacan a relucir sus problemas. Desde afuera, el hijo menor de la cumpleañera las sorprende con una noticia inesperada".