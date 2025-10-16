Inicio Espectáculos Teatro Mendoza
Este sábado

"Candlelight" desembarca en el Teatro Mendoza con un doble tributo: Coldplay y Luis Miguel

La serie internacional de conciertos a la luz de las velas llega a la provincia para ofrecer dos funciones especiales, transformando el icónico espacio cultural en un escenario inmersivo y lleno de magia

Candlelight. Este sábado en el Teatro Mendoza.

El sábado 18, la serie de conciertos "Candlelight" se presentará en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad) con dos funciones programadas, a las 19 y 21:30. Esta experiencia musical en vivo busca ofrecer una experiencia sensorial única: dos tributos instrumentales a los grandes éxitos de Coldplay y Luis Miguel. Entradas en venta en boletería del teatro.

Un éxito global que llega para conquistar

"Candlelight" no es solo un concierto, es una experiencia sensorial. Nacida con el noble objetivo de "democratizar" la música -tanto la clásica (Vivaldi, Chopin) como la contemporánea (Queen, Ed Sheeran)-- Esta serie ha cautivado a millones en más de 150 ciudades alrededor del globo. Su fórmula es sencilla pero impactante: talentosos músicos reinterpretan grandes éxitos en formato instrumental, mientras el público es envuelto por el cálido y mágico ambiente creado por una marea de velas.

En esta ocasión, serán las melodías de Chris Martin y compañía, y los boleros y baladas de Luis Miguel, las que resonarán bajo la luz parpadeante. Los artistas en escena prometen llevar a los espectadores en un viaje emocional, redescubriendo los hits de ambos íconos desde una perspectiva novedosa y profundamente conmovedora.

