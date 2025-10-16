"Candlelight" desembarca en el Teatro Mendoza con un doble tributo: Coldplay y Luis Miguel

Un éxito global que llega para conquistar

"Candlelight" no es solo un concierto, es una experiencia sensorial. Nacida con el noble objetivo de "democratizar" la música -tanto la clásica (Vivaldi, Chopin) como la contemporánea (Queen, Ed Sheeran)-- Esta serie ha cautivado a millones en más de 150 ciudades alrededor del globo. Su fórmula es sencilla pero impactante: talentosos músicos reinterpretan grandes éxitos en formato instrumental, mientras el público es envuelto por el cálido y mágico ambiente creado por una marea de velas.

En esta ocasión, serán las melodías de Chris Martin y compañía, y los boleros y baladas de Luis Miguel, las que resonarán bajo la luz parpadeante. Los artistas en escena prometen llevar a los espectadores en un viaje emocional, redescubriendo los hits de ambos íconos desde una perspectiva novedosa y profundamente conmovedora.