El sábado 18, la serie de conciertos "Candlelight" se presentará en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad) con dos funciones programadas, a las 19 y 21:30. Esta experiencia musical en vivo busca ofrecer una experiencia sensorial única: dos tributos instrumentales a los grandes éxitos de Coldplay y Luis Miguel. Entradas en venta en boletería del teatro.
"Candlelight" desembarca en el Teatro Mendoza con un doble tributo: Coldplay y Luis Miguel
La serie internacional de conciertos a la luz de las velas llega a la provincia para ofrecer dos funciones especiales, transformando el icónico espacio cultural en un escenario inmersivo y lleno de magia
Un éxito global que llega para conquistar
"Candlelight" no es solo un concierto, es una experiencia sensorial. Nacida con el noble objetivo de "democratizar" la música -tanto la clásica (Vivaldi, Chopin) como la contemporánea (Queen, Ed Sheeran)-- Esta serie ha cautivado a millones en más de 150 ciudades alrededor del globo. Su fórmula es sencilla pero impactante: talentosos músicos reinterpretan grandes éxitos en formato instrumental, mientras el público es envuelto por el cálido y mágico ambiente creado por una marea de velas.
En esta ocasión, serán las melodías de Chris Martin y compañía, y los boleros y baladas de Luis Miguel, las que resonarán bajo la luz parpadeante. Los artistas en escena prometen llevar a los espectadores en un viaje emocional, redescubriendo los hits de ambos íconos desde una perspectiva novedosa y profundamente conmovedora.