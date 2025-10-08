Inicio Espectáculos Teatro
Este jueves

La compañía Bla Bla llega al Teatro Mendoza con su multipremiada obra "Modelo Vivo Muerto"

Una comedia que desarrolla una absurda pero intrigante historia policial. Las entradas están a la venta por EntradaWeb

Por UNO
La compañía de Teatro Bla Bla llega este jueves al Teatro Mendoza con una gran propuesta. 

La compañía de Teatro Bla Bla llega este jueves al Teatro Mendoza con una gran propuesta. 

El jueves 9 de octubre, a las 21.30, el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad) será el marco para la Compañía Bla Bla con su obra “Modelo Vivo Muerto”, una comedia en tres actos que combina humor, absurdo y una intriga policial en el mundo del arte. Las entradas están disponibles en la plataforma EntradaWeb a los siguientes precios:

  • Platea Baja: $26.000
  • Palcos Bajos: $26.000
  • Platea Alta: $20.000
  • Palcos Altos: $20.000
  • Pullman: $17.000

La compañía Bla Bla cuenta con 15 años de trayectoria en los principales escenarios del país, En Mendoza presentará su más reciente producción: “Modelo Vivo Muerto”, obra que marcó un giro en su estilo al abandonar el formato de varieté para adentrarse en una narrativa teatral clásica.

Embed - Bla Bla & Cía. on Instagram: "CUYO llega Modelo Vivo Muerto 9 OCT 21.30hs MENDOZA Teatro Mendoza 10 OCT 21.30hs SAN LUIS Teatro San Luis 11 OCT 21.00hs SAN JUAN Teatro Sarmiento Entradas por @entradaweb (link en bio) únicas 3 funciones!! Bla Bla & Cia. Manu Fanego, Sebastián Furman, Pablo Fusco, Julián Lucero, Tincho Lups, Carola Oyarbide, Maribel Villarosa"

Sinopsis: "Modelo Vivo Muerto"

Bajo la dirección de Francisca Ure, la pieza relata la historia de un examen final en una prestigiosa academia de arte donde un modelo vivo es encontrado sin vida, desatando una delirante investigación llena de giros y situaciones inesperadas.

Desde su estreno en 2023, la obra ha brindado más de 180 funciones en distintas ciudades como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Santa Fe y Paraná, cosechando el reconocimiento del público y la crítica.

Entre sus numerosos galardones destacan:

  • Premios Martín Fierro Teatro 2025 a Mejor Obra de Teatro Off y Mejor Música Original (Sebastián Furman).
  • Premio María Guerrero 2023.
  • Distinciones del Teatro del Mundo en rubros como música, vestuario y escenografía.

El elenco está integrado por:

  • Manu Fanego.
  • Sebastián Furman.
  • Pablo Fusco.
  • Julián Lucero.
  • Tincho Lups
  • Carola Oyarbide
  • Música de Sebastián Furman.
  • Escenografía de Sol Soto.
  • Vestuario de Sandra Szwarcberg.
  • Diseño de luces de Gustavo Lista y Adrián Ruiz.

La propuesta combina una puesta visualmente impactante con un humor inteligente que caracteriza al grupo desde sus inicios.

Sobre la compañía Bla Bla

Formada en 2010, la compañía Bla Bla ha recorrido un amplio camino dentro del teatro nacional, participando en festivales y ciclos como Teatro x la Identidad. Ha obteniendo reconocimientos por espectáculos como “Puro Bla Bla”, “Work in Problem” y “Fiebre de Neón”.

Su sello distintivo se basa en la fusión de comedia física, música y absurdo, logrando un estilo propio que ha trascendido escenarios y formatos, incluso incursionando en radio y streaming.

La función en el Teatro Mendoza será una oportunidad única para disfrutar de una de las producciones teatrales más premiadas y celebradas de los últimos años.

Temas relacionados:

Te puede interesar