La compañía Bla Bla llega al Teatro Mendoza con su multipremiada obra "Modelo Vivo Muerto"

Desde su estreno en 2023, la obra ha brindado más de 180 funciones en distintas ciudades como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Santa Fe y Paraná, cosechando el reconocimiento del público y la crítica.

Entre sus numerosos galardones destacan:

Premios Martín Fierro Teatro 2025 a Mejor Obra de Teatro Off y Mejor Música Original (Sebastián Furman).

Premio María Guerrero 2023.

Distinciones del Teatro del Mundo en rubros como música, vestuario y escenografía.

El elenco está integrado por:

Manu Fanego.

Sebastián Furman.

Pablo Fusco.

Julián Lucero.

Tincho Lups

Carola Oyarbide

Música de Sebastián Furman.

Escenografía de Sol Soto.

Vestuario de Sandra Szwarcberg.

Diseño de luces de Gustavo Lista y Adrián Ruiz.

La propuesta combina una puesta visualmente impactante con un humor inteligente que caracteriza al grupo desde sus inicios.

Sobre la compañía Bla Bla

Formada en 2010, la compañía Bla Bla ha recorrido un amplio camino dentro del teatro nacional, participando en festivales y ciclos como Teatro x la Identidad. Ha obteniendo reconocimientos por espectáculos como “Puro Bla Bla”, “Work in Problem” y “Fiebre de Neón”.

Su sello distintivo se basa en la fusión de comedia física, música y absurdo, logrando un estilo propio que ha trascendido escenarios y formatos, incluso incursionando en radio y streaming.

La función en el Teatro Mendoza será una oportunidad única para disfrutar de una de las producciones teatrales más premiadas y celebradas de los últimos años.