Ini Ceverino celebra 30 años de música y arte en el Teatro Independencia

El espectáculo ofrecerá un viaje por su desarrollo artístico, abarcando repertorios del folclore tradicional y contemporáneo latinoamericano. La actividad será también un momento de encuentro con colegas, amigos e invitados especiales que han acompañado su carrera. En escena participarán Daniel Talquenca, Regina Machado (Brasil), Duo MarrodánBreppe (Santiago del Estero), Trío Ceverino Chavero Vaccari, Matria Cuyana, el poeta Nicolás Sosa Bacarelli, las bailarinas Agustina Reynoso, Malena Talquenca, Ballet Gualey (dirigido por Yésica Mendoza) y Ballet Arte en la Piel (dirección Cristian Olmedo y Silvina De la Rosa).
La banda que acompañará el show estará integrada por músicos que han sido parte esencial en su vida artística: Clonti Benegas, Paula Vaccari, Federico Chavero, Germán Ibacache y el profesor Nicolás Diez, con la participación especial del profesor Leandro Parés. Además, estudiantes y colegas de la Cátedra de Interpretación III de la Licenciatura en Música Popular de la UNCuyo, liderada por Ini desde hace casi 20 años, interpretarán canciones de Perú, Uruguay y Brasil.