Este sábado

Ini Ceverino celebra 30 años de música y arte en el Teatro Independencia

Será una noche para celebrar el legado musical de la gran cantautora mendocina y ser parte de una fiesta cultural que permite emocionar

Por UNO
Ini Ceverino este sábado en el Independencia recorre su carrera junto a invitados.

El sábado 11 de octubre, a las 21, la cantautora mendocina Ini Ceverino festejará tres décadas de trayectoria artística con un espectáculo cargado de música, arte y memoria. Será en el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad). Las entradas anticipadas ya pueden adquirirse por EntradaWeb y también en la boletería del teatro.

La artista invita al público a compartir un recorrido por su camino musical. Será una noche única para celebrar el legado musical de la gran cantautora local y ser parte de una fiesta cultural que permite emocionar.

Una artista que conjuga cultura popular con una gran trayectoria

Desde hace años en Mendoza, Ini Ceverino se ha destacado no solo como cantante, compositora y multiinstrumentista, sino también como una activa promotora de la cultura nacional y popular, con perspectiva de género. Ha sido docente universitaria, fundadora de la agrupación Viejas Bonitas e integrante del colectivo de autoras y compositoras Las Cumparsitas, junto a Perla Argentina Aguirre, Inés Bayala, La Charo y otras artistas comprometidas con la música y la creación femenina.

El espectáculo ofrecerá un viaje por su desarrollo artístico, abarcando repertorios del folclore tradicional y contemporáneo latinoamericano. La actividad será también un momento de encuentro con colegas, amigos e invitados especiales que han acompañado su carrera. En escena participarán Daniel Talquenca, Regina Machado (Brasil), Duo MarrodánBreppe (Santiago del Estero), Trío Ceverino Chavero Vaccari, Matria Cuyana, el poeta Nicolás Sosa Bacarelli, las bailarinas Agustina Reynoso, Malena Talquenca, Ballet Gualey (dirigido por Yésica Mendoza) y Ballet Arte en la Piel (dirección Cristian Olmedo y Silvina De la Rosa).

La banda que acompañará el show estará integrada por músicos que han sido parte esencial en su vida artística: Clonti Benegas, Paula Vaccari, Federico Chavero, Germán Ibacache y el profesor Nicolás Diez, con la participación especial del profesor Leandro Parés. Además, estudiantes y colegas de la Cátedra de Interpretación III de la Licenciatura en Música Popular de la UNCuyo, liderada por Ini desde hace casi 20 años, interpretarán canciones de Perú, Uruguay y Brasil.

