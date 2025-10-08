Ini Ceverino celebra 30 años de música y arte en el Teatro Independencia

La artista invita al público a compartir un recorrido por su camino musical. Será una noche única para celebrar el legado musical de la gran cantautora local y ser parte de una fiesta cultural que permite emocionar.

Embed - Ini Ceverino on Instagram: "“Ini Ceverino, 30 años” será un viaje por su trayectoria artística que recorre el repertorio folclórico tradicional y contemporáneo de latinoamérica. Un abrazo musical junto a grandes artistas que la han acompañado en estos años: Daniel Talquenca, Regina machado (Brasil), Coco Benegas (Santiago del Estero), Trío Ceverino - Chavero - Vaccari, Matria Cuyana, colegas y profesores de la UNCuyo y estudiantes. Sábado 11 de octubre 21:00 hs. Valor de entradas taquilla:$10.000 Anticipadas por Entradaweb: $7.000 (hasta el 30/09) Descuentos especiales: Jubilados y estudiantes Teatro Independencia, Mendoza. #cultura #cuyo #musica #teatro" View this post on Instagram A post shared by Ini Ceverino (@iniceverino)

Una artista que conjuga cultura popular con una gran trayectoria

Desde hace años en Mendoza, Ini Ceverino se ha destacado no solo como cantante, compositora y multiinstrumentista, sino también como una activa promotora de la cultura nacional y popular, con perspectiva de género. Ha sido docente universitaria, fundadora de la agrupación Viejas Bonitas e integrante del colectivo de autoras y compositoras Las Cumparsitas, junto a Perla Argentina Aguirre, Inés Bayala, La Charo y otras artistas comprometidas con la música y la creación femenina.