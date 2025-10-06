"Modo Avión" en el Teatro Mendoza: una comedia de alto vuelo que promete el viaje más disparatado

Luego agregó: "Como director, no me canso de afirmar que trabajar con un seleccionado de actores es un trabajo muy fácil, divertido y llevadero. Ellos realzan el texto desde su creatividad y su capacidad de juego, llevando el humor a las nubes, de ahí la bajada del título de la obra, 'una comedia de alto vuelo'" bromeó el querido Aníbal.

Finalmente Villa remarcó que la del sábado "es la última función y también la última oportunidad de verla, al menos durante 2025", por lo que animó a quienes no hayan visto la obra a que lo hagan "porque la van a disfrutar".

Modo Avión 2 La obra "Modo Avión ha sido concebida como una comedia apta para todo público.

Modo Avión: risas garantizadas

La obra ha sido concebida como una comedia apta para todo público, con un humor universal y visual que la hace ideal para audiencias diversas, incluyendo turistas internacionales, ya que evita referencias culturales difíciles y utiliza un lenguaje simple y gestual.

La puesta en escena cuenta con una escenografía y un vestuario coloridos, de gran atractivo visual, que acompañan la trama de esta comedia contemporánea que, además, incluye canciones cantadas en vivo. Por su formato y contenido, es una excelente opción como complemento a circuitos turísticos para una noche cultural.

Un elenco experimentado en un proyecto coral

Bajo la dirección de Aníbal Villa, la obra reúne a un elenco destacado. El reparto está integrado por:

Darío Martinez.

David Paéz (nominado a los premios Hugo por su personaje de Ginger Wings).

Rodrigo Navarro Sardá.

Agustín González.

Federico Bottaro.

Con la producción de Proyecto Tajamar Producciones, la propuesta busca consolidarse como una alternativa fuerte en la cartelera local para la temporada, atrayendo tanto a mendocinos como a visitantes.

Grupos y Venta Corporativa

Para agencias de turismo y grupos, la productora ofrece tarifas especiales con un 15% de descuento utilizando el código ARTEYTURISMO. También existe la posibilidad de coordinar funciones privadas o semiprivadas a pedido.

El contacto para producción y ventas corporativas es Daniela Colomer, a través del teléfono 2615192446 o el correo electrónico [email protected].

Una propuesta ideal para locales y turistas por su lenguaje sencillo y gran atractivo visual