El musical de tango de Gabriel Canci va por más en el Teatro Mendoza

Declarada “de interés” por la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza debido a “su contribución a la difusión del tango y al fortalecimiento de la vida cultural de nuestra provincia”, esta producción local y de alcance nacional e internacional recrea los años dorados del 2x4 con más de 20 artistas en escena.

El productor y artista Gabriel Canci regresó a los escenarios con la pasión que lo acompaña desde sus primeros pasos en la televisión y el teatro, cuando siendo niño formaba parte del emblemático programa de televisión “Grandes Valores del Tango” o la comedia “Señorita Maestra”.

Canci se pone al frente de una puesta en escena majestuosa para honrar la época dorada del tango. Y lo hace junto a la talentosa cantante y actriz Paya Martín y un elenco de 20 artistas entre actores, cantantes y bailarines de la Compañía de Tango Arte en Movimiento (AM).

“Gran Hotel Tango” y su proyección internacional

La historia en clave tanguera nos invita a sumergirnos en el mundo de un elegante hotel porteño de los años ‘30. Allí se entrecruzan las vidas de personajes del jet set y del bajo fondo porteño, unidos por el amor a la música rioplatense.

Una trama para todo público, cargada de encuentros, amores, nostalgia, humor y esperanza; donde emigrantes, artistas y familias buscan reinventarse en una Buenos Aires que vibra al ritmo del 2x4.

La obra ofrece un recorrido por los clásicos del repertorio tanguero, como “El Firulete” o “Pipistrela”, que se entrelazan con bellas canciones del jazz, el bolero y el burlesque.

La escenografía, el vestuario y la iluminación han sido especialmente diseñados para sumergir a los espectadores en una atmósfera elegante y pasional. Incluye una pantalla grande que hará de soporte visual en cada escena para completar la experiencia.

Gran hotel tango 3 producción de Gabriel Canci Impresionante puesta en escena tiene la propuesta para el próximo jueves.

La experiencia musical para vivir el gen argentino

“Gran Hotel Tango” es más que un show: es una experiencia vibrante, un viaje a través del tiempo que celebra la identidad argentina y el legado de nuestra música ciudadana, con la calidad y el profesionalismo que caracterizan a las grandes producciones internacionales.

Con libro y dirección escénica de Germán Luque, idea original y coreografías de Claudia Contreras y Fabio Mercado y el sello de producción de Gabriel Canci, “Gran Hotel Tango” es un viaje emocional, repleto de recuerdos, coraje y el sentir más profundo de la identidad argentina.

La dirección musical está a cargo del maestro Víctor Silione.

Es posible este gran montaje gracias a las empresas y organismos que apuestan a la cultura y a la difusión del arte provincial y nacional: Mendoza Argentina, El Dedal Telas, Grupo Santa Elena, Ciudad de Mendoza, AN Cirugía Plástica, Cabañas Blakker, Academia Amelie y La Hermandad Estilistas.

FICHA ARTÍSTICA