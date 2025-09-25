"Cuyanamente": un encuentro folclórico de raíz para celebrar la primavera en Godoy Cruz

Ha compartido escenario con figuras de la talla de Raly Barrionuevo, Dúo Coplanacu y Nito Mestre. Lepez es, además, el creador del Encuentro Folclórico “Juntando Cuyanías”, y un activo difusor del folclore cuyano en sus redes sociales, donde comparte memes, investigaciones y tutoriales. Recientemente, en agosto de 2025, lanzó su primer trabajo discográfico, “Darme de Reír”, un álbum acústico que conjuga textos y canciones propias con obras de autores que admira, ofreciendo un vuelo personal a la música folclórica cuyana.

Celeste Fredes y Macarena Roca Dúo: este joven dúo, originario de Lavalle, se ha consolidado en la escena folclórica cuyana a través del canto y la guitarra. Ambas artistas poseen trayectorias individuales enriquecedoras, habiendo participado en diversos proyectos antes de conformar esta propuesta musical.

Celeste Fredes es una cantora e intérprete dedicada a la música cuyana, con un repertorio que abarca a autores y poetas como Félix Dardo Palorma, Fabiano Navarro y Félix Santos Morán. Su voz ha resonado en importantes escenarios, incluyendo el Festival Nacional de la Tonada, el Festival de Víctor Jara en Chile, la Fiesta de la Cosecha 2022 y Vendimia Federal 2022. También formó parte de "Cuyanas" y "Melezca Trío".

Macarena Rocha, por su parte, es una música multifacética que ha explorado el canto y la guitarra desde temprana edad, especializándose en la música de raíz folclórica cuyana. Ha colaborado con artistas y grupos como Las Sobrinas de la Tía y Matria Cuyana, y actualmente forma un dúo de tangos con Luli A Secas.

Este encuentro promete ser una inmersión profunda en las raíces musicales de Cuyo, con tres exponentes que, desde diferentes vertientes, honran y renuevan el legado cultural de la región.