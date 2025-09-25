Inicio Espectáculos Música
Este sábado

"Cuyanamente": un encuentro folclórico de raíz para celebrar la primavera en Godoy Cruz

Celeste Fredes y Macarena Roca, junto a Federico Lepez, prometen una noche inolvidable con lo mejor del cancionero cuyano

Lavallinas y bien cuyanas. Celeste Fredes y Macarena Roca Dúo.

El sábado 27 de septiembre a las 21, el Auditorio Deodoro Roca de la Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano (Tomba 54, Godoy Cruz, Mendoza) será el epicentro del Encuentro Folclórico “Cuyanamente”. Esta propuesta estará en manos de Celeste Fredes y Macarena Roca Dúo, junto al talentoso Federico Lepez. Las entradas anticipadas se encuentran disponibles a un precio de $18.000, con una promoción especial de 3 por $24.000. En taquilla, el valor general será de $12.000. Para adquirirlas, se puede contactar al 2612177679 vía WhatsApp.

Sobre los protagonistas

Federico Lepez: músico, docente, investigador y gestor cultural mendocino. Federico Lepez es un guitarrista y cantante que ha recorrido numerosos escenarios provinciales y nacionales, destacándose su participación en festivales como “Guitarras del Mundo”, la “Feria del Libro”, y "La Bendición de los Frutos" en la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Federico Lépez músico de folclore cuyano
Federico Lépez será parte de la propuesta cuyana este sábado en Godoy Cruz.

Ha compartido escenario con figuras de la talla de Raly Barrionuevo, Dúo Coplanacu y Nito Mestre. Lepez es, además, el creador del Encuentro Folclórico “Juntando Cuyanías”, y un activo difusor del folclore cuyano en sus redes sociales, donde comparte memes, investigaciones y tutoriales. Recientemente, en agosto de 2025, lanzó su primer trabajo discográfico, “Darme de Reír”, un álbum acústico que conjuga textos y canciones propias con obras de autores que admira, ofreciendo un vuelo personal a la música folclórica cuyana.

Celeste Fredes y Macarena Roca Dúo: este joven dúo, originario de Lavalle, se ha consolidado en la escena folclórica cuyana a través del canto y la guitarra. Ambas artistas poseen trayectorias individuales enriquecedoras, habiendo participado en diversos proyectos antes de conformar esta propuesta musical.

Celeste Fredes es una cantora e intérprete dedicada a la música cuyana, con un repertorio que abarca a autores y poetas como Félix Dardo Palorma, Fabiano Navarro y Félix Santos Morán. Su voz ha resonado en importantes escenarios, incluyendo el Festival Nacional de la Tonada, el Festival de Víctor Jara en Chile, la Fiesta de la Cosecha 2022 y Vendimia Federal 2022. También formó parte de "Cuyanas" y "Melezca Trío".

Macarena Rocha, por su parte, es una música multifacética que ha explorado el canto y la guitarra desde temprana edad, especializándose en la música de raíz folclórica cuyana. Ha colaborado con artistas y grupos como Las Sobrinas de la Tía y Matria Cuyana, y actualmente forma un dúo de tangos con Luli A Secas.

Este encuentro promete ser una inmersión profunda en las raíces musicales de Cuyo, con tres exponentes que, desde diferentes vertientes, honran y renuevan el legado cultural de la región.

