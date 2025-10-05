Últimas entradas para el "Festival Montaña" que hará vibrar Mendoza

trueno.jpg Trueno. Referente del rapy el trap argentino estará en el Festival Montaña.

Al ecléctico line up se suma la banda platense Cruzando el Charco, de lo más fresco en la escena argentina de los últimos años. También serán parte de la propuesta los referentes del rock electrónico Peces Raros y la cantautora cordobesa Zoe Gotusso, quien tal vez comparta escenario con El Kuelgue, ya que tienen un hit en conjunto: "Carta para no llorar".

Wine Rock 2025 El Kuelgue.jpg El Kuelgue, otro de los puntos altos que tendrá el Festival Montaña.

El festival mendocino tendrá además lugar para la escena emergente, con la presentación del grupo Niños del Cerro. La banda chilena aportará el sonido indie a la jornada.

El show suma la presentación de dos jóvenes artistas mendocinas. Por un lado, La Blunty y su sonido urbano. Por otro, la multifacética Magnolia Monti, quien hará un repaso por los temas de su reciente placa “Nómada”.

La Blunty.jpg La Blunty, representante mendocina en el line-up del Festival Montaña.

Dos escenarios, espacios de encuentro y más experiencias

Festival Montaña será una experiencia única al aire libre que promete convertirse en el nuevo clásico de la agenda musical de la región. Con espíritu libre y vibrante, el show invita a encontrarse entre lo natural y lo urbano, entre las raíces locales y los sonidos latinoamericanos que hoy marcan tendencia.

La edición lanzamiento contará con dos escenarios principales, Este y Oeste, por donde pasará el interesante line up. Además, una amplia variedad de espacios y propuestas le darán identidad al encuentro. Un ejemplo es el espacio Vino al Refugio, un wine garden con bodegas referentes que reflejan la diversidad y excelencia del vino mendocino. Una invitación a recorrer aromas, texturas y sabores en torno a nuestra bebida emblema.

La propuesta gastronómica será Sabores del Pedemonte y contempla todos los gustos, con platos vegetarianos, alternativas sin TACC y clásicos infaltables.

También estará el sector Mercadito del Río: un punto de encuentro con lo mejor de la gastronomía gourmet y bebidas en un ambiente relajado.

El arte urbano será parte del festival con una galería de street art con artistas mendocinos que intervendrán en vivo grandes formatos de más de 5 metros de altura, inspirados en la naturaleza de la montaña. Además habrá activaciones de marca y otros atractivos para vivenciar una experiencia única.

Dillom en Mendoza Arena Maipú 3.jpg Dillom volverá a pisar un escenario mendocino el sábado 18 de octubre.

Entradas para el Festival Montaña

El público puede elegir entre dos modalidades de tickets:

Entrada general , con acceso a los shows y los espacios.

, con acceso a los shows y los espacios. Entrada Vip Cóndor, que incluye ingreso diferenciado al predio, estacionamiento, sector preferencial con vista destacada al escenario, baños exclusivos y bebidas de cortesía (cantidad limitada).

Bajo la producción de En Vivo Producciones, Produce Crack y Popart Música, el Festival Montaña cuenta con el apoyo del Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Luján de Cuyo. La jornada busca dejar una huella musical, sensitiva y cultural, convirtiéndose en una verdadera cumbre de emociones.