Festival Montaña: horarios en los que tocará cada banda

17.00: Magnolia Monti.

17.45: Niños del Cerro.

19.05: Cruzando el Charco.

21.05: Trueno.

23.45: Dillom.

ESCENARIO OESTE

17.20: La Blunty.

18.15: Zoe Gotusso.

19.55: El Kuelgue

22.05: No Te Va Gustar.

00.45: Peces Raros.

Festival Montaña: una experiencia única

Festival Montaña será una experiencia al aire libre que promete convertirse en el nuevo clásico de la agenda musical de la región.

Con espíritu libre y vibrante, el festival invita a encontrarse entre lo natural y lo urbano, entre las raíces locales y los sonidos latinoamericanos que hoy marcan tendencia.

Además de los dos escenarios principales, Oeste y Sur, por donde pasará el agitado line up, habrá una amplia variedad de espacios y propuestas que le darán identidad al encuentro. Por ejemplo el espacio Vino al Refugio, un wine garden con bodegas referentes que reflejan la diversidad y excelencia del vino mendocino. Una invitación a recorrer aromas, texturas y sabores en torno a nuestra bebida emblema.

el-kuelgue-zoe-gotusso-1200x900.jpg El Kuelgue tiene una canción grabada junto a Zoe Gotusso: ¿se juntarán para cantarla en vivo?

El festival tendrá además el espacio Sabores del Pedemonte: una propuesta gastronómica para todos los gustos, con platos vegetarianos, alternativas sin TACC y clásicos infaltables.

El arte urbano estará presente con una galería de graffitis y murales, como reflejo de la tradición mendocina en paredes y zanjones de toda la ciudad. Al festival, serán los rodillos y las latas de Cees, Hechicero One y Planeta Visual 1, quienes volarán sobre unos murales inspirados en la montaña y la naturaleza.

Además, el espacio contará con la participación de la artista mendocina Ayelén Bonelli, en colaboración con Vacanegra Diseño. Será la encargada de crear la gema emblemática del festival, una pieza que representa su identidad y espíritu.

Entradas para el Festival Montaña

El público podrá elegir entre dos modalidades de entradas. La entrada general, con acceso a los shows y los espacios y la entrada VIP Cóndor, que incluye ingreso diferenciado al predio, estacionamiento, vista preferencial, baños exclusivos y bebidas de cortesía (en cantidad limitada).

Bajo la producción de En Vivo Producciones, Produce Crack y Popart Música, el Festival Montaña cuenta con el apoyo del Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Luján de Cuyo. La iniciativa busca dejar una huella musical, sensitiva y cultural, convirtiéndose en una verdadera cumbre de emociones.

Cruzando el Charco 2024.jpg Cruzando el charco también vuelve a Mendoza en el Montaña.

¿Cómo funciona el sistema de compra Cashless?

El Festival Montaña propone una forma fácil y rápida de comprar productos en el predio de manera anticipada. Se trata del sistema Cashless, el único método de pago para cargar dinero o comprar productos (comida, bebida y ecovasos) de manera anticipada desde la página Pop Meals.

Durante el festival se puede recargar saldo en cualquiera de los puestos dentro del predio.

