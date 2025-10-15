Este sábado Mendoza pondrá en marcha por primera vez el Festival Montaña que convoca grandes bandas y artistas como No Te Va Gustar, El Kuelgue, Dillom, Trueno o Cruzando el Charco, entre otros. Las puertas del Multiespacio Cultural Luján de Cuyo (Acceso Sur y Quintana) se abrirán a las 16.30. Quedan pocas entradas y se pueden conseguir en Tuentrada.com.
Festival Montaña: horarios en los que tocará cada banda
El Festival Montaña en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo abrirá sus puertas a partir de las 16. 30. Habrá dos escenarios: Sur y Oeste. Quedan las últimas entradas
La programación del Festival Montaña está confirmada. Con dos escenarios principales -Sur y Oeste-, el encuentro reunirá a artistas consagrados y nuevas propuestas de la escena argentina y latinoamericana.
ESCENARIO SUR:
- 17.00: Magnolia Monti.
- 17.45: Niños del Cerro.
- 19.05: Cruzando el Charco.
- 21.05: Trueno.
- 23.45: Dillom.
ESCENARIO OESTE
- 17.20: La Blunty.
- 18.15: Zoe Gotusso.
- 19.55: El Kuelgue
- 22.05: No Te Va Gustar.
- 00.45: Peces Raros.
Festival Montaña: una experiencia única
Festival Montaña será una experiencia al aire libre que promete convertirse en el nuevo clásico de la agenda musical de la región.
Con espíritu libre y vibrante, el festival invita a encontrarse entre lo natural y lo urbano, entre las raíces locales y los sonidos latinoamericanos que hoy marcan tendencia.
Además de los dos escenarios principales, Oeste y Sur, por donde pasará el agitado line up, habrá una amplia variedad de espacios y propuestas que le darán identidad al encuentro. Por ejemplo el espacio Vino al Refugio, un wine garden con bodegas referentes que reflejan la diversidad y excelencia del vino mendocino. Una invitación a recorrer aromas, texturas y sabores en torno a nuestra bebida emblema.
El festival tendrá además el espacio Sabores del Pedemonte: una propuesta gastronómica para todos los gustos, con platos vegetarianos, alternativas sin TACC y clásicos infaltables.
El arte urbano estará presente con una galería de graffitis y murales, como reflejo de la tradición mendocina en paredes y zanjones de toda la ciudad. Al festival, serán los rodillos y las latas de Cees, Hechicero One y Planeta Visual 1, quienes volarán sobre unos murales inspirados en la montaña y la naturaleza.
Además, el espacio contará con la participación de la artista mendocina Ayelén Bonelli, en colaboración con Vacanegra Diseño. Será la encargada de crear la gema emblemática del festival, una pieza que representa su identidad y espíritu.
Entradas para el Festival Montaña
El público podrá elegir entre dos modalidades de entradas. La entrada general, con acceso a los shows y los espacios y la entrada VIP Cóndor, que incluye ingreso diferenciado al predio, estacionamiento, vista preferencial, baños exclusivos y bebidas de cortesía (en cantidad limitada).
Bajo la producción de En Vivo Producciones, Produce Crack y Popart Música, el Festival Montaña cuenta con el apoyo del Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Luján de Cuyo. La iniciativa busca dejar una huella musical, sensitiva y cultural, convirtiéndose en una verdadera cumbre de emociones.
¿Cómo funciona el sistema de compra Cashless?
El Festival Montaña propone una forma fácil y rápida de comprar productos en el predio de manera anticipada. Se trata del sistema Cashless, el único método de pago para cargar dinero o comprar productos (comida, bebida y ecovasos) de manera anticipada desde la página Pop Meals.
Durante el festival se puede recargar saldo en cualquiera de los puestos dentro del predio.
PASO A PASO
- Ingresá a www.popmeals.net
- Seleccioná la opción de Cargar dinero o comprar productos.
- Armá tu pedido y pagá online
- Recibirás un QR por mail para retirar tu pedido el día del festival. Recordá tenerlo a mano.
- Los productos que se compran se deben retirar durante el festival para no perder la compra.