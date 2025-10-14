El actor Alec Baldwin protagonizó un violento accidente con su camioneta contra un árbol.

El actor relato el accidente con sus palabras a través de un video publicado en redes sociales y en el posteo culpó a un camión de basura por el choque: “Esta mañana tuve un accidente de coche. Un tipo me cortó el paso con un camión de basura enorme, del tamaño de una ballena. Debió ser algo comercial, como para llevarse material de construcción o algo así. Era el camión de basura más grande que he visto. En fin, no entraré en detalles ahora ni los aburriré, pero para no chocarlo, choqué contra un árbol”, contaba el polémico actor.

“Choqué contra un árbol enorme y aplasté mi coche, el de mi esposa. Me siento mal por eso, pero todo está bien, yo estoy bien, mi hermano está bien y ¡boppity bop!”, aclaró Baldwin.

Accidente Baldwin pericias

Sin embargo, el canal de noticias NewsMax reveló en las últimas horas, un material con imágenes de video que contradice el testimonio del actor sobre el accidente con su camioneta. Según las declaraciones del actor, un "camión de basura del tamaño de una ballena" lo cruzó, lo que generó el violento choque.

Sin embargo, las imágenes revelan que el camión parece hacer un giro legal mucho antes de que Baldwin se desvíe de la carretera.