El actor Alec Baldwin protagonizó un violento accidente con su camioneta contra un árbol
En un polémico accidente el reconocido actor Alec Baldwin choco su camioneta violentamente contra un árbol y culpó a un camión de basura de haberlo encerrado
Según las imágenes que difundió el medio estadounidense New York Post, el frente de su camioneta Range Rover blanco quedó totalmente destrozado al chocar al costado de la autopista Montauk en East Hamptons. El importante medio neoyorquino también captó al actor durante una llamada en su celular aparentemente a su pareja, mientras se encontraba delante del vehículo seriamente dañado.
Fuentes policiales del Departamento de la localidad de East Hampton, donde el actor posee una mansión, revelaron a la prensa que el accidente ocurrió sobre el mediodía, a las 12.01, en momentos que él y su hermano regresaban en la camioneta del Festival de Cine de Hamptons, donde ambos integran la junta directiva.
El actor relato el accidente con sus palabras a través de un video publicado en redes sociales y en el posteo culpó a un camión de basura por el choque: “Esta mañana tuve un accidente de coche. Un tipo me cortó el paso con un camión de basura enorme, del tamaño de una ballena. Debió ser algo comercial, como para llevarse material de construcción o algo así. Era el camión de basura más grande que he visto. En fin, no entraré en detalles ahora ni los aburriré, pero para no chocarlo, choqué contra un árbol”, contaba el polémico actor.
“Choqué contra un árbol enorme y aplasté mi coche, el de mi esposa. Me siento mal por eso, pero todo está bien, yo estoy bien, mi hermano está bien y ¡boppity bop!”, aclaró Baldwin.
Sin embargo, el canal de noticias NewsMax reveló en las últimas horas, un material con imágenes de video que contradice el testimonio del actor sobre el accidente con su camioneta. Según las declaraciones del actor, un "camión de basura del tamaño de una ballena" lo cruzó, lo que generó el violento choque.
Sin embargo, las imágenes revelan que el camión parece hacer un giro legal mucho antes de que Baldwin se desvíe de la carretera.