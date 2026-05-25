A tan solo 1 capítulo de terminar la tercera y última temporada de Euphoria, la serie de Sam Levinson nos tenía guardada una sorpresa: el hijo de un reconocido actor de Hollywood es uno de los protagonistas.
Quién es el 'nepo baby' que brilla en Euphoria: no se parece a su padre
El actor brilla todos los domingos en la serie Euphoria, pero pocas personas saben que es el hijo de un reconocido actor de Hollwyood
¿Quién es el 'nepo baby' que brilla en Euphoria?
Se trata de Homer Gere, hijo del mismísimo Richard Gere, quien forma parte del elenco interpretando a Dylan Reid. A sus 26 años, este es su primer gran proyecto en la industria antes de sumarse a lo nuevo de Ryan Murphy. Como no se parece tanto a su papá, casi nadie en redes se dio cuenta de su apellido.
"Da muy buenos consejos. No tienen que ver necesariamente con el oficio, sino más bien con cómo te comportas, cómo haces que esto funcione de manera positiva", aseguró Homer cuando le preguntaron sobre si su padre le había brindado algún consejo de actuación.
"No tienen que ver necesariamente con el oficio en sí, sino más bien con cómo te comportas, cómo haces que esto funcione", conitnuó diciendo Homer.
Homer nació como fruto de la relación que el actor Richard Gere tuvo con la también actriz y modelo Carey Lowell (quien se hizo conocida por su papel en la serie policial La ley y el orden y por interpretar a la chica Bond en el thriller de espías de 1989 Licencia para matar). Hasta el momento, el joven actor no había protagonizado ninguna producción de las características de Euphoria.
En cuanto a futuros proyectos, Homer se prepara para el lanzamiento del thriller erótico The Shards. Por lo que seguramente veremos mucho más al hijo de Gere en Hollywood.
Homer no sólo se dedica a la actuación ya que se graduó de Psicología y Artes Visuales, en la Universidad de Brown. También ama la música y formó parte de una banda de punk rock. Además, realizó apariciones en algunos cortometrajes pero hasta el momento no había hecho ninguna producción grande.