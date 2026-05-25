Quién es el 'nepo baby' que brilla en Euphoria: no se parece a su padre

"No tienen que ver necesariamente con el oficio en sí, sino más bien con cómo te comportas, cómo haces que esto funcione", conitnuó diciendo Homer.

Homer nació como fruto de la relación que el actor Richard Gere tuvo con la también actriz y modelo Carey Lowell (quien se hizo conocida por su papel en la serie policial La ley y el orden y por interpretar a la chica Bond en el thriller de espías de 1989 Licencia para matar). Hasta el momento, el joven actor no había protagonizado ninguna producción de las características de Euphoria.

En cuanto a futuros proyectos, Homer se prepara para el lanzamiento del thriller erótico The Shards. Por lo que seguramente veremos mucho más al hijo de Gere en Hollywood.

Richard Gere y su hijo Homer Richard Gere y su hijo Homer.

Homer no sólo se dedica a la actuación ya que se graduó de Psicología y Artes Visuales, en la Universidad de Brown. También ama la música y formó parte de una banda de punk rock. Además, realizó apariciones en algunos cortometrajes pero hasta el momento no había hecho ninguna producción grande.