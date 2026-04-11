La ficción creada y dirigida por Sam Levinson estrenó su primera temporada en junio de 2019 y rápidamente se ganó el cariño de la gente. Ahora, después de años de espera sale la tercera temporada de Euphoria, con personajes más maduros que han terminado el instituto e incluso, en algunos casos, los estudios superiores, así que se mueven en esa época que la vida se pone seria.
Qué dice la crítica profesional sobre la 3° temporada de Euphoria
La serie fenómeno regresa con ambición y hace debutar a Rosalía en la actuación. ¿Qué opinan los expertos sobre Euphoria?
La tercera temporada de la serie se estrena el 12 de abril en HBO y la plataforma de streaming Max. Aunque la premiere oficial fue el 7 de abril en el TCL Chinese Theatre de Hollywood, en Los Angeles.
En esta edición se hace un salto temporal de cinco años tras la graduación, enfocándose en las caóticas vidas adultas de los personajes en un entorno diferente. Rue (Zendaya) continúa inmersa en peligrosos negocios de drogas, mientras que Cassie (Sydney Sweeney) y Nate (Jacob Elordi) están comprometidos, y Maddy (Alexa Demie) trabaja en la industria de talentos de Hollywood.
Qué dice la crítica sobre la tercera temporada de Euphoria
Para sorpresa de muchos, las reseñas no están siendo del todo positivas. En la plataforma Rotten Tomatoes no pasa del 50% de aprobación, lo cual está muy por debajo del 80% de la primera, 97% de los episodios especiales y 78% de la segunda.
Freire de El Periódico comentó: "Cada capítulo es un festín visual importante, un objeto estético cuidado al detalle que a ratos no cuesta tanto imaginar proyectado en un museo". En la vereda contratria, Samer de New York Post comentó: "Un desastre desquiciado (...) Si quieres coherencia narrativa y consistencia de personajes, la tercera temporada te deja con las ganas".
En Variety describieron a la serie como un fanfiction de sí misma, además de acusar a Levinson de intentar destacar un montón de ideas dispersas. Desde IndieWire sentencian que "nunca fue tan vacía espiritualmente".
Todas estas críticas profesionales salen luego de ver los tres primeros episodios, de los ocho que son en total. Ese número de capítulos es suficiente como para hacerse una idea general de lo que se puede esperar, a no ser que los cinco restantes sean una maravilla y cambien las opiniones por completo.
Por el momento, solo queda esperar que llegue el estreno para saber qué opinan los espectadores.