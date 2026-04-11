Qué dice la crítica profesional sobre la 3° temporada de Euphoria

Qué dice la crítica sobre la tercera temporada de Euphoria

Para sorpresa de muchos, las reseñas no están siendo del todo positivas. En la plataforma Rotten Tomatoes no pasa del 50% de aprobación, lo cual está muy por debajo del 80% de la primera, 97% de los episodios especiales y 78% de la segunda.

Freire de El Periódico comentó: "Cada capítulo es un festín visual importante, un objeto estético cuidado al detalle que a ratos no cuesta tanto imaginar proyectado en un museo". En la vereda contratria, Samer de New York Post comentó: "Un desastre desquiciado (...) Si quieres coherencia narrativa y consistencia de personajes, la tercera temporada te deja con las ganas".

Zendaya Coleman Zendaya es la protagonista de la serie, interpreta a Rue.

En Variety describieron a la serie como un fanfiction de sí misma, además de acusar a Levinson de intentar destacar un montón de ideas dispersas. Desde IndieWire sentencian que "nunca fue tan vacía espiritualmente".

Todas estas críticas profesionales salen luego de ver los tres primeros episodios, de los ocho que son en total. Ese número de capítulos es suficiente como para hacerse una idea general de lo que se puede esperar, a no ser que los cinco restantes sean una maravilla y cambien las opiniones por completo.

Rosalia Rosalía interpreta a Magick, una misteriosa bailarina.

Por el momento, solo queda esperar que llegue el estreno para saber qué opinan los espectadores.

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