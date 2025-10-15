La banda colombiana Morat se presentó nuevamente en Mendoza en el marco de su gira "Asuntos Pendientes". El show se realizó en el Aconcagua Arena, con producción de Music Mix, y durante dos horas las fanáticas repasaron todos sus éxitos y su último álbum "Ya es mañana".
La banda colombiana MORAT hizo vibrar al Arena Aconcagua con su gira "Asuntos Pendientes": las mejores fotos del show
Ante un Arena Aconcagua repleto, la banda colombiana MORAT cautivó a todas sus fanáticas con su gira "Asuntos Pendientes"
Las puertas del estadio cubierto del Parque San Martín se abrieron a las 19s horas y miles de fanáticas comenzaron a ingresar al recinto. La banda telonera "Un verano" inició su show a las 20:00 hs , y Morat apareció en el escenario a las pasadas las 21 horas. Canciones como "Cómo Te Atreves", "Besos en Guerra", "No Se Va" y "506", no faltaron en el show.
Cada uno de los integrantes de Morat tuvo su momento solista en el escenario, como cuando Juan Pablo Isaza hizo subir al escenario a una fanática y le canto al piano "La última vez".
La fecha original del espectáculo estaba prevista para el pasado 26 de septiembre, pero la misma debió reprogramarse por cuestiones logísticas ajenas a la banda y a la producción.
Morat, compuesta por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil y los hermanos Simón y Martín Vargas está llevando a cabo una de las giras más ambiciosas no solo de su carrera, sino también del continente. Se han presentado ante más de 1 millón de personas en 24 estadios.
¿Cómo continúa la gira de Morat?
Tras su paso por Mendoza, Morat se dirigirá a Chile para presentarse en Viña del Mar, en la prestigiosa e icónica Quinta Vergara. Luego viajarán a México para presentarse el 22 de octubre en Guadalajara. El 25 de octubre realizarán un show en Miami.
El 1 de noviembre se presentarán en el Estadio La Independencia en Colombia. El 8 de noviembre estarán en el campo de fútbol de Adeje en Tenerife, España.
En el medio la banda colombiana hará una pequeña pausa para presentarse el 13 de noviembre en los Latin Grammy desde la ciudad de Las Vegas. Luego regresarán a México, para presentarse el 16 de noviembre en Tijuana, y el 27 en Puebla. La última fecha que aparece en su sitio web es el 13 de diciembre en Puerto Rico.