La banda colombiana MORAT hizo vibrar al Arena Aconcagua con su gira "Asuntos Pendientes": las mejores fotos del show

La fecha original del espectáculo estaba prevista para el pasado 26 de septiembre, pero la misma debió reprogramarse por cuestiones logísticas ajenas a la banda y a la producción.

La banda colombiana Morat en el Arena Aconcagua.

Morat, compuesta por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil y los hermanos Simón y Martín Vargas está llevando a cabo una de las giras más ambiciosas no solo de su carrera, sino también del continente. Se han presentado ante más de 1 millón de personas en 24 estadios.

Morat presentó su gira "Asuntos pendientes" en Mendoza.

¿Cómo continúa la gira de Morat?

Tras su paso por Mendoza, Morat se dirigirá a Chile para presentarse en Viña del Mar, en la prestigiosa e icónica Quinta Vergara. Luego viajarán a México para presentarse el 22 de octubre en Guadalajara. El 25 de octubre realizarán un show en Miami.

El 1 de noviembre se presentarán en el Estadio La Independencia en Colombia. El 8 de noviembre estarán en el campo de fútbol de Adeje en Tenerife, España.

En el medio la banda colombiana hará una pequeña pausa para presentarse el 13 de noviembre en los Latin Grammy desde la ciudad de Las Vegas. Luego regresarán a México, para presentarse el 16 de noviembre en Tijuana, y el 27 en Puebla. La última fecha que aparece en su sitio web es el 13 de diciembre en Puerto Rico.