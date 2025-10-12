Ke Personajes presentó "Preludios" en Mendoza y desató un fiestón

Ke Personajes en Mendoza

Vamos al show. En medio de un escenario imponente, con luces, pantallas y efectos de primer nivel, 45 minutos después de lo previsto, Ke Personajes arrancó el show con una intro que tiene mucho de rock y pop con melodías que van desde Michael Jackson o Eminem, pasando por Abba y Europe para cerrar con un pasaje de "Yendo de la cama al living" (Charly García). Después sí, una base de cumbia fuerte, personal y poderosa que, hay que decirlo, se repitió bastante a lo largo de la noche.

La aparición en el escenario de Noir fue magestuosa y ovacionada por todos fuertemente. El cantante entró tirando unos sutiles pasos de baile cumbieros por el enorme escenario que además, tenía una plataforma para cantar en medio del público del sector campo. La fiesta, más parecida a una ceremonia popular en la que nadie llega allí por casualidad, empezó con "Ya no siento nada".

Hablamos de ceremonia porque cada canción, cada versión, cada pasaje del show fue acompañado por los seguidores de Ke Personajes (un público que abarca todo tipo de edades y clases socioeconómicas) con profunda devoción.

No importa si la banda interpretaba el hit "Como la flor" (original de Selena), "Mojada" (Vilma Palma e Vampiros) o un pedacito de "Rapsodia Bohemia" (Queen). La gente cantaba, bailaba y arengaba con religioso fervor todas y cada una de las canciones, sin saltearse un pedacito de la letra, estallando de emoción y con la cumbia en la sangre bien caliente a base de cerveza y algún que otro porro.

Ke Personajes en Mendoza 3 El escenario tenía una plataforma que le permitió a Noir cantar en medio del público. Marcelo Ruiz.

Si bien el sonido no se escuchó igual de bien en todos los sectores del estadio, no opacó uno de los pilares de Ke Personajes: la voz impresionante de Emanuel Noir, quien también se desenvuelve en escena como si fuera el living de su casa, con una energía muy especial que contagia y hace bailar a todos.

Ke Personajes en Mendoza En un momento del concierto, la banda realiza un pasaje minimalista con grandes éxitos. Marcelo Ruiz.

La medianoche del sábado dio paso a la madrugada del domingo y los hits de toda índole fueron apareciendo uno tras otro, casi sin descanso, como si fuera un concierto de Los Ramones, en el que termina un tema, cuentan 3 y empieza otro. "Ya no vuelvas", "Mujer amante" (interpretada en la plataforma en medio del sector campo junto a otras canciones de manera minimalista), "My inmortal", "Sé que te amo", "Tiene espinas el rosal" o "La cita" (compuesta por el argentino Alejandro Jaén, popularizada a nivel mundial por el colombiano Galy Galiano y con una versión muy conocida del mendocino Leonardo Favio) fueron las canciones que más se destacaron por más de dos horas para cerrar un finde que dejó a quienes asistieron más que contentos, incluso pidiendo por más.