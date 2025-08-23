A pedido del público: "En otras palabras" vuelve a Mendoza con Gimena Accardi y Andrés Gil

• Palcos Altos $36.000

• Platea alta: $35.000

• Pullman $33.000

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez juntos Gimena Accardi y Nicolás Vázquez. Protagonista y director de "En otras palabras".

Sinopsis de la obra

"En otras palabras" cuenta la historia de Juana y Abel, quienes deben afrontar un diagnóstico prematuro de Alzheimer. A lo largo de la trama, la pareja se enfrenta al mayor desafío de su relación, mientras su amor incondicional es puesto a prueba. A través de diálogos sensibles y cargados de emoción, la obra busca trascender la memoria y el tiempo, explorando cómo una enfermedad tan devastadora puede impactar en la dinámica de una relación.

La dirección de Nicolás Vázquez logra un equilibrio perfecto entre el drama y la ternura, permitiendo que las actuaciones de Accardi y Gil brillen con intensidad. La química en escena de la pareja, que también lo es en la vida real, agrega un nivel de autenticidad que hace que el público se sienta más conectado con la historia.

Más allá del relato romántico, la obra invita a una profunda reflexión sobre la importancia de la comunicación y el recuerdo en las relaciones humanas.

Con un enfoque honesto y sin caer en clichés, “En otras palabras” se posiciona como una pieza teatral imperdible para quienes busquen una historia que los toque en lo más profundo. Su regreso a la provincia demuestra el impacto que ha tenido entre el público local, que aplaudió de pie en sus funciones anteriores.