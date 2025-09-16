La playa de Aruba que está entre las más bellas del mundo y es un paraíso escondido

aruba La temperatura de Aruba ronda los 28°C todo el año. Imagen: www.aruba.com.

Otro de sus atractivos es que se encuentra fuera del cinturón de huracanes. Mientras que destinos caribeños como República Dominicana, Jamaica o las Bahamas viven bajo la constante amenaza de estos fenómenos meteorológicos entre junio y noviembre, Aruba tiene una ubicación geográfica privilegiada.

La encantadora playa de Aruba

Con apenas 180 kilómetros cuadrados, Aruba tiene playas llenas de colores y agua transparente. Según el sitio oficial de turismo, Eagle Beach "es reconocida como una de las mejores playas del mundo por su belleza natural, tranquilidad y arena blanca impecable. En los premios Travelers’ Choice 2025 de TripAdvisor, fue nombrada la playa #1 del Caribe y la #3 del mundo".

Eagle Beach cuenta con más de tres kilómetros de arena blanca y fina de origen coralino, tan suave que no se calienta bajo el sol. Con sus costas amplias, siempre hay espacio para estirarse, desconectar y disfrutar en calma. A su vez, es uno de los mejores destinos para ver el cielo pintado de rosa, violeta, naranja y rojo durante el atardecer.

atardecer en aruba Las playas de Aruba ofrecen los mejores atardeceres. Imagen: www.aruba.com.

Además de los relajantes paseos por la playa, los deportes acuáticos, la natación, el bronceado y la bonita vista, Eagle Beach también ofrece una gran escena gastronómica para los amantes de la gastronomía comida.

Si estás pensando viajar a este destino, también puedes conocer playas como Palm Beach, ideal para actividades turísticas y acuáticas con aguas tranquilas; o Baby Beach, una laguna de aguas poco profundas, perfecta para familias.