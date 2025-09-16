/* DATOS ESTRUCTURADOS */ /* DISCONTINUADO: DATOS ESTRUCTURADOS */
Viajes

La playa de Aruba que está entre las más bellas del mundo y es un paraíso escondido

Aruba, también conocida como la isla de la felicidad, es un destino paradisíaco del Caribe. Tiene playas de arena blanca y aguas cristalinas

Paula García
Por Paula García [email protected]
Eagle Beach es una de las playas más hermosas del mundo. Imagen: Freepik.

Aruba es un lugar para visitar en cualquier momento del año. No solo porque ofrece paisajes y playas encantadoras de aguas cristalinas, sino también por su clima cálido constante. A continuación, proporcionamos una guía con el universo de curiosidades que propone la isla que se ha convertido en el destino más deseado.

Al sur del mar Caribe se encuentra Aruba, justo al norte de la costa de Venezuela y al noroeste de Curazao. Es un país constituyente del Reino de los Países Bajos, formando parte del grupo de islas conocido como las islas ABC (Aruba, Bonaire y Curazao).

Mientras la mayoría de los turistas se conforman con disfrutar sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, Aruba esconde secretos geológicos únicos, una historia cultural sorprendente y fenómenos naturales que desafían la lógica caribeña.

La temperatura de Aruba ronda los 28°C todo el año. Imagen: www.aruba.com.

Otro de sus atractivos es que se encuentra fuera del cinturón de huracanes. Mientras que destinos caribeños como República Dominicana, Jamaica o las Bahamas viven bajo la constante amenaza de estos fenómenos meteorológicos entre junio y noviembre, Aruba tiene una ubicación geográfica privilegiada.

La encantadora playa de Aruba

Con apenas 180 kilómetros cuadrados, Aruba tiene playas llenas de colores y agua transparente. Según el sitio oficial de turismo, Eagle Beach "es reconocida como una de las mejores playas del mundo por su belleza natural, tranquilidad y arena blanca impecable. En los premios Travelers’ Choice 2025 de TripAdvisor, fue nombrada la playa #1 del Caribe y la #3 del mundo".

Eagle Beach cuenta con más de tres kilómetros de arena blanca y fina de origen coralino, tan suave que no se calienta bajo el sol. Con sus costas amplias, siempre hay espacio para estirarse, desconectar y disfrutar en calma. A su vez, es uno de los mejores destinos para ver el cielo pintado de rosa, violeta, naranja y rojo durante el atardecer.

Las playas de Aruba ofrecen los mejores atardeceres. Imagen: www.aruba.com.

Además de los relajantes paseos por la playa, los deportes acuáticos, la natación, el bronceado y la bonita vista, Eagle Beach también ofrece una gran escena gastronómica para los amantes de la gastronomía comida.

Si estás pensando viajar a este destino, también puedes conocer playas como Palm Beach, ideal para actividades turísticas y acuáticas con aguas tranquilas; o Baby Beach, una laguna de aguas poco profundas, perfecta para familias.

