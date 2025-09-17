Remates del Banco Ciudad: subastan equipos tecnológicos a partir de $80.000

Subastas del Banco Ciudad: cómo adquirir equipos tecnológicos a buen precio

El Banco Ciudad exhibe en su página web lotes de equipos tecnológicos para ser comprados mediante los remates online. En el listado de la subasta hay 6 lotes y se destacan diferentes monitores, storages de almacenamiento y routers de distintas características y marcas.

La subasta N°3713 del Banco de Inversión y Comercio exterior S.A. se llevará a cabo de forma online el viernes 19 de septiembre de 2025 de 11 a 12. Todos los lotes tributan IVA (Impuesto al Valor Agregado) con alícuota del 21% sobre el precio de venta.

Banco-Ciudad-subastas-remates-equipos-tecnologicos 1 Los lotes suelen tener un precio base (valor mínimo de partida) o un precio de reserva. Las ofertas deben superar este valor para ser consideradas, explica el Banco Ciudad.

Los lotes se encuentran almacenados en la calle Bartolomé Mitre 836, 3° Piso, C.A.B.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). La exhibición presencial fue el 10 y 15 de septiembre de 10 a 13 en el mencionado domicilio. Se destaca como observación que no se realizan envíos.

El Banco Ciudad resalta que los interesados en los remates deben descargar desde el sitio las condiciones de venta, reglamentación y forma de participar.

Subasta N°3713 del Banco Ciudad: equipos tecnológicos

Lo que se debe tener en cuenta es la aclaración que realiza el Banco Ciudad sobre los equipos tecnológicos que remata: el lote se vende en el estado en que se encuentra y exhibe.

1. 17 CPU con muy buen estado distribuidas en: 3 CPU Lenovo Think Centre M73 i5-7400 CPU @ 3.00GHz - 4GB y 8GB 1 con HDD 500GB. 2 Sin disco. DVD. 9 CPU Dell Optiplex i5-7400 CPU @ 3.00GHz - 8GB. 2 con SSD 250GB. 4 con HDD 250GB. 3 Sin disco. DVD.5 CPU HP i5-7400 CPU @ 3.00GHz - 8GB. 1 con HDD 500GB. 1 con HDD 1TB. 3 Sin disco. DVD. Teclados y cables varios.

2. 25 Monitores funcionando. DELL con fuente: 4 de 19''. HP con fuente: 2 de 17''. LG sin fuente: 2 de 19'' y con fuente 9 de 19''. SAMSUNG con fuente: 8 de 19''

3. 25 Monitores funcionando. DELL con fuente: 7 de 19''. HP con fuente: 1 de 17''. LG con fuente 6 de 19''. SAMSUNG con fuente: 8 de 19'' y 3 sin fuentes de 19''

4. 22 Monitores funcionando. DELL con fuente: 3 de 19''. HP con fuente: 4 de 17''. LG sin fuente 3 de 19''. SAMSUNG sin fuente: 7 de 19'' y 5 con fuentes de 19''

5. Dos Storage para almacenamiento, marca IBM, integrado por tres módulos, poco uso, funcionando

6. Dos Routers Cisco 881, Diez mini UBS (8 puertos) y 1 Kvm Trendnet 803

Los contactos para la entrega, a realizarse en Bartolomé Mitre 836, 3° Piso, C.A.B.A., son: