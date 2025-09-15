Banco Ciudad: cómo participar de las subastas online para comprar instrumentos baratos

Cómo comprar instrumentos baratos en las subastas del Banco Ciudad

Junto a ARCA (Agencia de Recaudación y control Aduanero), el Banco Ciudad exhibe en su página web lotes de instrumentos musicales para ser comprados mediante subastas online. En el listado del remate hay 10 artículos y se destacan guitarras y micrófonos de distintas características y marcas.

La subasta N°3712 de instrumentos musicales se llevará a cabo de forma online el jueves 18 de septiembre de 2025 de 12 a 12.50. Todos los lotes tributan IVA (Impuesto al Valor Agregado) con alícuota del 21% sobre el precio de venta. Salvo los lote 5 y 8, que tributan 25% y 23,46%, respectivamente, de impuestos internos sobre el precio de venta.

Los lotes se encuentran almacenados en Mendoza, en la calle Peltier 721 de Ciudad. La exhibición presencial fue el 8 y 9 de septiembre de 9 a 12 en el mencionado domicilio. Se destaca como observación que no se realizan envíos.

Banco-Ciudad-Subastas-instrumentos-musicales-y-otros Los lotes suelen tener un precio base (valor mínimo de partida) o un precio de reserva. Las ofertas deben superar este valor para ser consideradas, explica el Banco Ciudad.

El Banco Ciudad resalta que los interesados en la subasta deben descargar desde el sitio las condiciones de venta, reglamentación y forma de participar.

Subasta N°3712 del Banco Ciudad: instrumentos musicales

Lo que se debe tener en cuenta es la aclaración que realiza el Banco Ciudad sobre los instrumentos de la subasta: primero que el funcionamiento del mismo está sin controlar y segundo, se venden en el estado en que se encuentran y exhiben.